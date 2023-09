Lutte contre le trafic de stupéfiants : Plus d’une vingtaine de tonnes de produits prohibés saisis par la Police Nationale à Bobo-Dioulasso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) des Hauts-Bassins a découvert, grâce à l’appui du Commissariat Central de Police (CCP), de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) et de la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) de la ville de Bobo-Dioulasso, une cache d’une importante quantité de produits prohibés au secteur n°19 de ladite ville.

La suite après cette publicité

En effet, grâce aux investigations menées en collaboration avec les populations, les enquêteurs ont pu saisir 20,345 tonnes de produits composés de liquides embouteillés et estampillés : « Koba Sirop, Sirop Bobaraba, Co Warabalo, Apetamine Bobaraba, Foyer Bonheur, Bobaraba Super, Petit Cola et Viagra Dji ».

D’autres objets tels que des machines de soufflage de bouteilles, des bidons contenant des liquides, des flacons, des sachets de comprimés prohibés, plusieurs sacs aux contenus divers, des cartons de bouteilles plastiques préfabriquées et un dispositif de transformation composé de marmites, de broyeurs et de foyers à gaz, ont également été découverts et saisis.

Il ressort que ces activités illicites sont l’œuvre d’individus qui se livreraient, sur place dans la capitale économique burkinabè, à la fabrication et au stockage de ces produits prohibés et stupéfiants divers, dangereux pour la santé en vue d’être vendus aux populations.

La Police Nationale remercie les citoyens qui ont contribué à la réussite de cette opération. Elle invite par ailleurs les populations à proscrire tout usage des médicaments prohibés et des stupéfiants. Pour finir, elle les exhorte à continuer de dénoncer toutes ces personnes qui mènent des activités susceptibles d’attenter à la santé des citoyens.

En rappel, les numéros verts que sont les 17, 16 et 1010 sont toujours à leur disposition pour signaler tout cas suspect constaté.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police nationale

Écouter l’article

publicite