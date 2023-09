Burkina Faso : Le Mouvement pour la Démocratie et le Vivre-Ensemble favorable à la prolongation de la transition jusqu’en 2025

publicite

Les membres du Mouvement pour la Démocratie et le Vivre-Ensemble (MDVE) ont donné leur lecture sur l’actualité nationale et internationale, ce mardi 12 septembre 2023, à Ouagadougou, à l’occasion d’une conférence de presse.

La question de la prolongation de la transition, la situation qui prévaut au Niger sont, entre autres, les questions qui ont été abordées par le Mouvement pour la démocratie et le vivre-ensemble (MDVE). Dès l’entame de ses propos, Ousseini Faysal Nanema, président dudit mouvement, a indiqué que l’heure n’était pas à la politique, mais plutôt à l’union des fils et filles de la nation pour la reconquête du territoire et le retour de la paix.

Pour lui, la rectification de la transition sous la houlette du Capitaine Ibrahim Traoré a produit des résultats satisfaisants tant dans le domaine de la lutte contre le terrorisme que dans le domaine des réformes. Par conséquent, la prolongation de la transition devient nécessaire pour la consolidation des acquis.

« Au regard des actions salutaires en cours pour la reconquête du territoire et la souveraineté, le mouvement pour la démocratie et le vivre-ensemble milite pour la prolongation de la transition jusqu’en 2025. Cela pour permettre au capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement de poursuivre les chantiers engagés et mettre assez de garde-fous pour ne pas que les régimes à venir ne remettent en cause les nombreux acquis. Cette prolongation de la transition est le souhait de nombreux Burkinabè qui clament et le revendiquent », a souhaité Ousseini Faysal Nanema.

En outre, le président du MDVE s’est offusqué du fait que « malgré les acquis de la transition, certains fils du pays ont toujours cette volonté manifeste de déstabilisation du pouvoir. Combien sont-ils ceux-là qui ont été condamnés pour tentative de déstabilisation ? », s’est-il questionné.

« Les preuves sont palpables. Nous le disons haut et fort, ceux qui veulent déstabiliser la transition auront la honte de leur vie s’ils ne pensent pas à l’intérêt supérieur de la nation au détriment de leurs propres intérêts… Face aux patriotes épris de paix, ils ne pourront rien. Car le peuple est déterminé. Rien ne peut entamer la volonté d’un peuple debout à conquérir sa souveraineté », a-t-il mis en garde.

Sur la situation qui prévaut au Niger, Ousseini Faysal Nanema a assuré que le MDVE soutient fortement la volonté du Mali et du Burkina Faso de venir en aide au Niger afin que « la CEDEAO (ndlr, Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) comprenne que seul le peuple nigérien est habilité à choisir ses dirigeants ».

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

