Le brunch anglais : La 1re édition pour promouvoir la langue anglaise

Le brunch anglais, cadre de pratique et d’apprentissage de la langue de Shakespeare, s’est tenu à Ouagadougou, le dimanche 10 septembre 2023. Cette première édition s’est voulue une rencontre pour les amoureux de la langue anglaise, un cadre de pratique, d’apprentissage mais aussi de réseautage.

Le dimanche 10 septembre 2023, s’est tenue la première édition du brunch anglais. Selon la promotrice, Ariane Jessica Bassolé, cette activité est née du constat que même avec les cours à l’école depuis la classe de 6ème à la terminale et même les formations en anglais, les jeunes n’arrivent toujours pas à s’exprimer aisément en anglais, parce qu’il manque de cadre d’expression où apprenants et connaisseurs se retrouvent pour échanger.

Ainsi donc, à travers cet évènement, elle a souhaité créer un environnement où les gens pourront pratiquer librement la langue anglaise dans tous son sens, dans un milieu relaxe sans complexe. Pour ce premier essai, même si l’objectif n’est pas totalement plaisant, elle ressort aguerrie d’expérience.

« Pour une première édition, je ne suis pas à 100% satisfaite mais je suis quand même contente de ce que mon équipe et moi avons pu réaliser. Cela a été vraiment instructif pour tous, nous avons eu une représentante de l’ambassade des Etats Unis, et on prend note des remarques pour la prochaine édition », a dit Ariane Jessica Bassolé.

Même son de cloche chez Désiré Sawadogo, membre du comité d’organisation, et maitre de cérémonie bilingue. « C’est encore une belle expérience car en plus du rôle de maitre de cérémonie, l’inter action avec les participants était instructif », a-t-il avancé.

Forts d’une cinquantaine de personnes, les participants, eux, sont repartis plus que satisfaits. Ils n’ont pas manqué de saluer l’initiative. « Je suis très satisfait de cette activité parce qu’on a vraiment passé de bons moments tout en apprenant, c’est une très belle initiative à encourager », a témoigné Emmanuel Nacanabo, participant.

C’est sous cette note de satisfaction que s’est refermée la première édition du brunch anglais. Rendez-vous est donné pour la 2e édition avec beaucoup plus d’innovations.

Mireille ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24

