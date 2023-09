Burkina Faso : RINGO Club met en lumière ses trois années d’activités de promotion sportive

publicite

RINGO Club est une association sportive burkinabè qui a pour vision un Burkina Faso mis « en lumière par des sportifs performants, victorieux et décomplexés qui dominent les podiums internationaux ». Cette structure a fait le bilan de ses trois années d’existence ce vendredi 15 septembre 2023. Avec trois programmes phares inscrits dans les objectifs de cette association, la promotrice Gloria Guissou-Kabré a déclaré une note satisfaisante pour ces années de promotion sportive.

« Vous conviendrez avec moi qu’il est admissible que nos anciennes stars sportives demandent des SOS sur les réseaux », par cette phrase que la présidente de l’association RINGO, Gloria Guissou-Kabré a expliqué d’abord l’existence de cette association.

« GO to the RING to figth » qui veut dire allons au combat pour le Burkina Faso, voilà le sigle qui a valu le nom de cette association qui célèbre ses trois années d’existence ce vendredi 15 septembre 2023. A l’occasion, elle a mis en lumière ses activités de promotion sportive des athlètes, mais aussi annoncé les préparatifs de ceux en cours ou à venir.

A écouter la présidente de cette association, trois ans durant, l’association a entre autres usé du pouvoir du sport pour impacter la vie sociale des athlètes, mis en lumière des athlètes, et coacher certains athlètes, etc.

Pour ce faire l’association a mis en place trois programmes pour atteindre ses objectifs. Dans ce sens, le Programme Sports et étude qui est un programme d’octroi de bourses aux athlètes, a enregistré 22 jeunes bénéficiaires pour les deux ans, selon la présidente.

« Pour cette troisième année sur les 136 candidats reçus, 133 ont été examinés sur des critères bien propres à Ringo. Parmi ces candidats il y a 93 qui sont admis pour les athlètes universitaires et admissibles pour les collèges et lycées », a expliqué les membres du jury de cette rubrique.

Le programme RINGO-Stars qui est la deuxième initiative de cette association a vu 15 (annuellement) Athlètes bénéficiaires aux dires de la présidente de l’association. « Pour cette année, toutes les fédérations ne seront pas admissibles. Les fédérations requises doivent avoir organisé au moins trois activités par an. Cette année il est prévu une assurance santé pour les 15 athlètes qui vont participer », a-t-elle souligné.

En dehors de toutes ces deux activités phares, Ringo club a un programme de self-défense.« Nous organisons des formations de Self-défense et un évènement généralement en mars qu’on appelle self-défense spécial femmes et filles. C’est ouvert aux hommes également », a fait savoir la promotrice.

En terme de perspectives, Ringo entend, au-delà de toutes les activités déjà menées, lancer un programme spécialement dédié aux athlètes titulaires d’une médaille d’or. Il s’agit du programme élite. « Là on ne parle pas d’accompagnement mais nous portons ces athlètes en partant chercher ceux qui vont les accompagner pour qu’ils aient des compétitions à l’extérieur », a conclu Gloria Guissou-Kabré .

RINGO est une structure d’accompagnement des sportifs burkinabè, créée en novembre 2021. Elle évolue dans 3 domaines que sont le Sport, l’Éducation et la Nutrition. Son objectif, selon les responsables, est de réduire les inégalités éducationnelles et nutritionnelles subies par les sportifs burkinabè.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

