Lutte contre le paludisme : Le CES préconise de valoriser ce que les chercheurs burkinabè ont trouvé

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Conseil Économique et Social (CES) a réuni les chercheurs scientifiques et acteurs sanitaires du Burkina Faso, pour parler de leurs trouvailles dans la lutte contre le paludisme notamment le Vaccin R21, et l’impact des moustiques génétiquement modifiés dans la lutte contre le paludisme. Prévus pour 24h, ces échanges sont axés sur le thème « contribution du vaccin R21/matrix-m et du moustique génétiquement modifié dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso ». Les échanges ont été ouverts ce vendredi 15 septembre 2023, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Chaque année, le Conseil Économique et Social (CES) tient une conférence Publique avec pour objectif de promouvoir des espaces d’informations et d’échanges sur des thématiques et des sujets de grande importance du pays. En cette année, au regard des données du paludisme (11 655 675 de cas en 2022 avec 4 243 décès selon le programme), le CES a décidé de placer les échanges sur ce fléau.

« Contribution du vaccin R21/matrix-m et du moustique génétiquement modifié dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso », est le thème retenu en cette année.

Il s’agit, selon le président du CES Bonaventure Ouédraogo, plus connu sous l’appellation Sao Naaba de regrouper ces chercheurs pour parler de cette maladie tant dangereuse pour la société burkinabè.

« En ce qui nous concerne au CES, étant donné la situation, il était indiqué, compte tenu du fait que cette maladie est handicapante et cause d’énormes difficultés au plan économique et sanitaire, d’inviter ces chercheurs pour parler de l’impact de ces deux sujets. Et nous nous réjouissons », a fait savoir le président du CES.

Selon lui, en dehors du fait qu’il faut parler de cette question, cette conférence est une occasion pour le conseil de magnifier le travail des chercheurs. « Nous ici, nous sommes trop modestes et il faut parfois que nous acceptions mettre en évidence ce que nos chercheurs ont trouvé pour le Burkina Faso mais aussi pour le monde entier », a-t-il ajouté.

Le Centre National de Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) à travers l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) est en charge de ces données qui seront partagées.

Les données révèlent d’ailleurs qu’au Burkina Faso, le paludisme est la première source de consultation hospitalière et de mortalité dont 60% concernent les enfants de -5 ans.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite