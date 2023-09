Humour : « Wel-vy la référence », une étoile montante !

publicite

De plus en plus, des jeunes s’adonnent à l’humour. Malgré le contexte sécuritaire et humanitaire, des artistes Burkinabè arrivent à arracher un sourire au peuple meurtri par les attaques terroristes. Parmi eux, Davy Kaboré à l’état civil, « Wel-vy la Référence », un artiste humoriste qui partage sa passion avec Burkina 24.

Originaire de la Cité du cavalier rouge, Davy Kaboré alias « Wel-vy la référence » est une étoile montante de l’humour au Burkina Faso. A sa rencontre, c’est toujours une ambiance joviale qui envahit l’atmosphère à tel point que l’on ne sent pas l’horloge bouger. En sa présence, on n’a même pas le temps cligner d’un œil tellement il est captivant. Il est doué d’une capacité à transformer une personne mélancolique à une euphorique.

Pour comprendre pourquoi le nom d’artiste « Wel-vy la référence », il résume le tout par « je suis bon, j’ai mes limites et je suis ma propre référence ».

Sur sa passion pour l’humour, il dit l’avoir rencontré depuis l’école primaire. Avec sa participation à des activités culturelles à l’école, comme une révélation, il a vite compris que c’était son destin. Après l’école primaire, son amour pour l’humour grandit de plus en plus.

Il décide de participer aux spectacles d’humour de sa ville natale qui est Koudougou. Au fil du temps, « Wel-vy la référence », se rend compte que faire rire son entourage était devenu une passion et il arrivait à tirer un sourire même dans les périodes pénibles.

Dans un groupe, il est comme un catalyseur de tensions et permet à des protagonistes d’échanger des sourires. Face à son immense talent d’humoriste, son entourage l’encourage à en faire une profession alors qu’il était toujours étudiant en philosophie.

Finalement, c’est 2016 qu’il a décidé de confier sa vie professionnelle à l’humour. Mais comme dit l’adage : qui veut aller loin ménage sa monture. « Wel-vy la référence », conscient que le talent uniquement ne suffit pas pour en faire une carrière dans le milieu, décide de se frotter aux devanciers dans le milieu. Sur sa route, il rencontre le grand humoriste Son Excellence Gérard dans le cercle des arts vivants et Jonh’nes du groupe Génération 2000. Egalement, il fait la rencontre du groupe Gombo.com, du célèbre comédien Idevert Méda et plusieurs autres.

Cependant, la mayonnaise tarde encore à prendre, mais cela n’affecte en rien le talent ni la persévérance de l’humoriste. Résilient, il s’adapte aux réalités et persévère dans sa quête. En 2018, « Wel-vy la référence », joue pour la première fois au Festival international de l’humour et du rire à Koudougou (FESTURIK). Un évènement qui lui a permis de se révéler au grand public.

En 2019, il réalise son premier One man Show au théâtre populaire de Koudougou sur le thème « concours de la fonction publique ». « Je me suis dit que le Burkina Faso a plus besoin d’entrepreneurs que de fonctionnaires. J’ai décidé d’entreprendre dans l’humour et mon entreprise c’est de vendre la bonne humeur », explique-t-il.

En plus, il devient le meilleur humoriste émergent à la 10ème édition du Festival d’humour « Bon nané/Ouistiti d’or » le 2 janvier 2020. Malheureusement la pandémie du Covid-19 fait ombre de cette victoire.

Depuis lors, de belles rencontres se font, et des opportunités s’offrent à lui. Avec, ses distinctions, la carrière de « Wel-vy la référence » se dessine tout doucement et la rigueur se sent de plus en plus dans le travail. Pour lui, « la meilleure improvisation, c’est celle préparée longuement à l’avance ».

En novembre 2021, « Wel-vy la référence » organise de nouveau son deuxième One man show avec un thème principal : le code de la route. « La route est l’une des principales causes de la mortalité, donc il faut en parler. Il faut en parler avec un ton d’humour parce que moi je pense qu’on peut passer par le canal de rire pour sensibiliser », relate-t-il.

C’est ainsi qu’il assimile l’humour à la sociologie. Pour lui, tout bon comédien est un sociologue. « Les thèmes que j’aborde, je me pose des questions sur le quotidien, le vécu de l’Homme, la situation que nous vivons tous, ce qui me passe par la main, par l’oreille, tout ce que nous vivons m’inspire et j’essaie du mieux que je peux de titiller les gens ».

Le 1er septembre 2023, « Wel-vy la référence » a fait une bonne impression devant les ministres en charge de la culture et de la fonction publique lors de la 16e édition du Festival International du rire et de l’humour de Ouagadougou (FIRHO).

Il a relevé qu’après le spectacle, il a eu bon retour. « Beaucoup de gens qui se sont approchés de moi pour manifester leur joie, car les gens ont vraiment beaucoup apprécié », cela m’encourage à faire davantage.

« Wel-vy la référence » s’inscrit dans la formation continue. Pour lui, chaque jour est une opportunité pour apprendre. Il cogite de temps en temps les propos de son formateur Paul Zoungrana qui disait ne pas chercher les bonnes idées mais plutôt les bonnes solutions.

Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Des difficultés, il en rencontre dans son métier. C’est vrai qu’il arrive à vivre de son art mais l’apport des mécènes n’est pas à négliger. A l’endroit de toute personnes qui aimerait embrasser le métier d’humoriste, il préconise la formation, comme tout métier et aussi la vision. Avec un peu d’humilité et de courtoisie, le succès viendra…

Mirelle ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24

