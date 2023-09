L’Institut africain des industries culturelles (IAIC) prépare la commémoration de ses 10 ans d’existence !

publicite

En prélude à la commémoration de ses 10 ans d’existence prévue en 2024, l’Institut africain des industries culturelles (IAIC) a organisé une conférence de presse pour échanger sur les grands axes de l’événement ce samedi 16 septembre 2023.

En 2024, l’Institut africain des industries culturelles (IAIC) célèbre son 10e anniversaire. Pour marquer d’une pierre blanche cette décennie d’existence, une série d’activités sont prévues à cet effet. Selon Dr Noël Sanou, fondateur de l’IAIC, la commémoration va s’étaler sur toute l’année académique 2023-2024 et sera placée sous le sceau de la concrétisation et la formalisation de tous les partenariats.

En outre, les activités seront intensifiées durant 72 heures pour donner une certaine vitrine à l’institut. « Il y aura des compétitions qui vont aboutir à des récompenses. Il y a des sorties de promotions qui sont prévues à ce 10e anniversaire. Nous allons faire connaître l’institut davantage, nous allons surtout associer les médias à travers les bourses de formation que nous offrons », a-t-il détaillé.

En plus des activités ludiques et académiques, l’institut africain des industries culturelles entend participer à l’effort de paix en attribuant des bourses de formation aux forces de défense et de sécurité, à leurs ayants droit, aux personnes déplacées internes et aux médias.

« Nous avons une bourse de réduction de 25% à toutes les forces combattantes au cours de cette année académique. Si un membre des FDS vient s’inscrire chez nous cette année, il bénéficie directement d’une bourse de réduction de 25%. Pour les PDI, c’est une bourse complète. C’est une offre spéciale pour cette rentrée académique 2023-2024. Pour les médias, il s’agit de deux bourses de réduction de 25% à chaque média », a assuré Noël Sanou.

Pour rappel, l’Institut africain des industries culturelles (IAIC) est une institution d’enseignement supérieur créée le 11 septembre 2013 et ouverte en octobre 2024. Les domaines de formation sont, entre autres, le management, le marketing, le management de l’événementiel et des relations publiques, les sciences sociales appliquées à la gestion des conflits et à l’humanitaire.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

