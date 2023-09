Ouagadougou : Simulation d’attaque terroriste ce 20 septembre 2023

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les populations de la ville de Ouagadougou, et particulièrement celles de la Zone du bois et environs, sont informées qu’un exercice de simulation d’attaque terroriste, organisé par l’Unité Spéciale d’Intervention de la Gendarmerie Nationale, aura lieu ce mercredi 20 septembre 2023 entre 14 heures et 16 heures.

La suite après cette publicité

Cet exercice se déroulera sans usage d’arme à feu mais pourrait occasionner divers désagréments dont la perturbation de la circulation routière. Par conséquent, les populations sont invitées à ne pas paniquer et à vaquer librement à leurs occupations.

Source : Gendarmerie nationale

Écouter l’article

publicite