EcoMédias Acte 3 : Appel à projets pour la production de contenus médias sur l’économie

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a lancé la 3e édition de « EcoMédias », un appel à projets pour la production de contenus médias en lien avec le secteur de l’économie, ce jeudi 21 septembre 2023.

« EcoMédias » est une initiative de soutien à la production de contenus des médias sur l’économie, les finances et la promotion du secteur privé. Selon Claire Ouédraogo, du service de communication de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), ce projet vise à renforcer le contenu des médias dans le domaine de l’économie, des finances et du secteur privé ; d’accompagner financièrement les meilleurs projets de production de contenus informationnels ou promotionnels.

C’est dans ce sens que la 3e édition de « EcoMédias » a été lancée ce jeudi 21 septembre 2023 avec pour centre d’intérêt la réalisation de grands dossiers (reportage ou focus), des émissions sur les différents secteurs d’activités et leur contribution à l’économie nationale, des émissions de promotion des filières économiques porteuses comme celui de l’anacarde, du sésame, le bétail et viande, etc.

D’une part, l’initiative vise à inciter les hommes et femmes de médias à faire des productions en lien avec la promotion du secteur privé et de l’économie nationale conformément aux objectifs de la CCI-BF. Ecomédias c’est également la valorisation et la promotion des modèles de réussite dans le secteur privé burkinabè.

« Il y a des champions qui ne sont pas connus. C’est l’occasion pour inviter la presse nationale d’aller vers ces personnes pour montrer de quoi le Burkinabè est capable et mettre en lumière ces personnes pour que d’autres personnes puissent emboiter le pas », a souligné Claire Ouédraogo.

Et pour Michel Saba, représentant du ministre en charge de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, parrain de cette cérémonie, la contribution de la chambre de commerce et d’industrie vient donc à point nommé et s’inscrit en droite ligne des efforts du gouvernement, pour renforcer les capacités financières des médias.

« EcoMédias » est une initiative née dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Stratégique de la mandature 2016-2021 de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF). Après une première et une deuxième édition qui ont connu de l’engouement, une enveloppe financière de cinquante millions de F CFA est allouée à cette 3e édition.

Les candidatures sont ouvertes à la presse publique ou privée, écrite, audiovisuelle ou en ligne du Burkina Faso. Les dossiers de manifestation d’intérêt sont recevables à partir du 06 octobre à Ouagadougou au siège de la CCI-BF, à Bobo-Dioulasso au secrétariat de la Direction Régionale de la CCI-BF, et dans les Secrétariats des DCR de la CCI-BF dans les 13 régions.

Akim KY

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

