Médias : Échanges autour de la règlementation de la publicité et des produits de consommation

Dans le cadre de la régularisation des contenus publicitaires, le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) a initié en collaboration avec l’Agence nationale pour la sécurité sanitaire, de l’environnement, de l’alimentation, du travail et des produits de santé (ANSSEAT) a initié un atelier de sensibilisation des responsables des médias sur la prise en compte des bonnes pratiques en matière de santé publique dans les contenus médiatiques, ce jeudi 21 septembre 2023 à Ouagadougou.

Comment informer ou communiquer sans porter atteinte, comment informer ou communiquer sur les vertus d’un produit sans faire de cette vertu une source d’abus ou d’excès pour le consommateur, comment concilier publicité et santé… ? Ce sont autant d’interrogations qui ont fait l’objet d’un atelier avec pour but de donner des réponses aux patrons de presse pour les guider dans la diffusion et surtout le choix des publicités alimentaires.

A ce titre, deux communications seront faites. La première communication va porter sur le cadre réglementaire de la publicité au Burkina Faso, et la deuxième va concerner les risques liés à la consommation de produits (aliments, médicaments, produits dits de bien-être).

Le président du CSC, Abdoulazize Bamogo a indiqué que malgré les dégâts sanitaires pouvant y découler, des produits sans autorisation ni contrôle sont toujours sujets à des publicités. « On a remarqué qu’il y a beaucoup de produits dont la trop grande consommation peut causer des problèmes de santé mais on en fait la promotion sur les médias comme s’il faut les prendre de façon accentuée alors que la trop grande consommation peut poser des problèmes de santé.

On a remarqué aussi qu’il y a certains produits qui ne doivent pas être contenus dans certains produits de consommation. Malheureusement, les contrôles ont montré que beaucoup de produits sur le marché contiennent des substances qui sont nocives, qui sont soit interdites et dont la teneur, le seuil limite est dépassé. Il convient que nous n’en fassions pas la promotion à travers les médias sinon nous créons un problème de santé publique », a-t-il expliqué.

De ce fait, il a rappelé que l’objectif de l’atelier est de sensibiliser les responsables de presse sur les risques sanitaires liés à certains produits de grande consommation dont ils font la publicité. A leur tour, a-t-il ajouté, ces derniers pourront au travers de leur émission de santé éduquer efficacement les populations sur les choix de leur produit de consommation.

Pour clore ses propos, le président du CSC a dit espérer qu’à l’issue des échanges, des solutions seront proposées avec des actions de mise en œuvre pour assainir les contenus médiatiques sous l’œil avisé du CSC, des acteurs médiatiques, du ministère de la santé et de tous les partenaires impliqués dans la politique de santé publique.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

