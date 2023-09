Lutte contre les mauvaises conditions de transports de viande dans la ville de Ouagadougou : Quatre tonnes de viande saisies

publicite

Dans le cadre de ses missions de salubrité et d’hygiène publiques et en vue de préserver la santé de la population, la Police Municipale a organisé ce jour jeudi 21 septembre 2023 une opération de lutte contre la viande foraine et les mauvaises conditions de transport de la viande sur toute l’étendue du territoire communal de Ouagadougou.

Cette opération s’inscrit dans l’application de la loi 022-2005/AN portant code de l’hygiène publique au Burkina Faso, de l’arrêté conjoint n°2010-101/ MCPEA/MRA/MATD/SECU/MEF portant création, attributions, composition, financement et gestion du compte, et fonctionnement de la brigade de lutte contre les abattages clandestins et la viande foraine dans la commune de Ouagadougou et de la délibération n°2021-170 /RCEN/PKAD/CO portant fixation des amendes de police relatives à l’hygiène et à la salubrité publique dans la commune de Ouagadougou.

Au cours de l’opération plus de quatre tonnes de viande ont été saisies.

L’opération a pour objectif d’empêcher le transport de viande dans les mauvaises conditions d’hygiène et de sensibiliser la population sur les risques et conséquences liées à la consommation des viandes transportées dans les conditions d’hygiène précaire.

La police municipale invite les bouchers au respect strict des conditions de transports, d’abattages et de commercialisation de la viande dans la ville de Ouagadougou.

Source : Police Municipale de Ouagadougou

