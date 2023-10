Arts du spectacle dans l’espace public : Un atelier à Ouagadougou pour améliorer le secteur

publicite

L’atelier de formation et d’écriture sur la dramaturgie en espace public du collectif ACMUR, en collaboration avec le Programme ACP-UE CULTURE (Afrique de l’Ouest) – AWA, a refermé ses portes ce samedi 30 septembre 2023. Ce cadre de deux semaines a regroupé des artisans du Togo, du Mali et du Burkina Faso autour de l’écriture en espace public.

Développer l’art dans l’espace public notamment celui de l’écriture est l’objectif du collectif ACMUR en collaboration avec le Programme ACP-UE CULTURE (Afrique de l’Ouest) – AWA. Pour le démontrer ils ont mis en place une initiative qui a débouché sur un atelier de formation, tenu à Ouagadougou du 18 au 30 septembre 2023.

« L’objectif de cet atelier c’est de pouvoir renforcer les capacités de nos équipes et des équipes partenaires. Il faut que les gens sachent qu’écrire pour présenter dans une salle est différent d’écrire pour présenter dans un espace public. Malheureusement il y a beaucoup de spectacles de salle qu’on retrouve dans l’espace public et cela n’est pas abouti », a expliqué l’initiateur de l’atelier Boniface Kagambega.

Donc pour y remédier, plusieurs thématiques ont été abordées à l’égard des participants. Nongodo Ouédraogo est l’un de ces formateurs. Pour lui, ces questions se sont essentiellement basées sur les spécificités qu’on peut trouver sur l’espace public au détriment des spectacles en salle.

« On a parlé de comment écrire un texte de marionnette et autres sur le spectacle. Nous avons déroulé un procédé d’écriture pour pouvoir permettre aux participants de pouvoir écrire. L’idée c’était de donner des techniques aux participants pour qu’ils puissent écrire quelque soit le sujet auquel ils feront face. Ils ont été très attentifs », a indiqué le l’initiateur.

Une technique que les participants ont appréciée. « On a appris dans cet atelier que l’espace public n’est pas gratuit. Ils ont donné les contours, les démarches pour pouvoir acquérir cet espace. On a parlé de l’espace public et de comment écrire pour avoir un texte.

Cette formation va me permettre d’écrire sur les changements climatiques. Depuis un certain moment je voulais écrire sur le sujet. Je commençais et j’arrêtais après. Mais avec ça je pense que je vais pouvoir finir un écrit », a indiqué Thon-Acohin Simone, venue du Togo.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet « Art Re-création la nouvelle dynamique des arts de la rue ». Sa tenue a été possible grâce au financement de l’Union Européenne (UE).

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

