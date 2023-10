Economie informelle : 400 femmes outillées aux conditions de financement du FAARF 

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Conseil National de l’Economie Informelle du Burkina Faso (CNEI-BF) a organisé le samedi 30 septembre 2023 à Ouagadougou une rencontre d’échange sur les conditions de financement du Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF) suivie d’une remise de récépissés à des associations de marchés et yaars du Kadiogo.

La suite après cette publicité

Les femmes du secteur de l’économie informelle des marchés et yaars du Kadiogo, au nombre de 400, ont été sensibilisées aux conditions de financement du Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF).

Selon Salif Nikièma, président du Conseil National de l’Economie Informelle du Burkina Faso (CNEI-BF), à l’instar de cette sensibilisation, il s’est agi également de remettre des récépissés aux associations de ces commerçantes formées aux conditions de financement du FAARF dans les marchés et yaars non aménagés. Pour lui, l’engagement de ces femmes est à saluer et encourager.

Il a indiqué que c’est un total de 29 récépissés d’association qui ont été remis aux bénéficiaires de 29 marchés non aménagés de la commune de Ouagadougou.

« Les femmes sont dévouées et déterminées à booster l’économie et à la sortie de cette formation, ces femmes pourront s’en sortir mieux avec un soutien financier. Le bureau régional du centre du CNEI-BF a travaillé à formaliser 29 associations créées dans les marchés et yaars non aménagés de la ville de Ouagadougou », a-t-il indiqué.

En outre, il a fait savoir que cet acte posé est une invite à l’ensemble des acteurs du secteur de l’économie informelle à se mobiliser pour un retour stable de la situation économique nationale. « Il faut que nous fassions aussi la guerre économique pour stabiliser le pays. Nous savons que nos FDS et VDP sont actuellement au front et il faut que nous soyons au front économique et c’est pourquoi nous avons pensé à accompagner ces femmes », a-t-il souligné.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

Écouter l’article

publicite