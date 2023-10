Concours de dégustation : Doli Sié Ithamar mange cinq gros piments frais en 30 secondes

publicite

La structure Piment du Faso spécialisée dans la production et la vente du piment a tenu le pari de la première édition de la compétition « dégustation de piment » le samedi 30 septembre 2023 à Ouagadougou. Sur plus d’une dizaine de candidats, Doli Sié Ithamar sort victorieux après avoir consommé cinq gros piments frais en 30 secondes.

La compétition « dégustation de piment » est une idée pensée et réalisée par Joël Tarpaga, promoteur de la structure Piment du Faso. Une compétition assez atypique qui a été motivée par trois raisons selon le promoteur. Pour lui, il s’agissait de valoriser la culture du consommons local en promouvant la consommation du piment d’une part.

D’autre part, assure-t-il, il était question à travers cette compétition d’inciter les producteurs dans la culture du piment afin d’éviter les ruptures par moment. Enfin, indique-t-il, l’objectif était également de créer une activité ludique et de convivialité. Au total, ils étaient 32 inscrits à vouloir participer à la compétition.

Mais finalement, ils étaient juste une douzaine à tester leur capacité à supporter le piment. « Nous avons publié notre affiche et les gens nous ont contactés pour s’inscrire. Pour s’inscrire ils doivent respecter un certain nombre de critères. Il faut que la personne soit majeure, minimum 18 ans. Ensuite, on a fait intervenir nos médecins qui leur ont posé des questions pour évaluer leur état de santé. Ces compétiteurs n’ont pas d’ulcères, ils n’ont pas de trouble cardiaque, ils ne présentent pas de problème respiratoire. Ils ne présentent tout simplement pas de maladies les empêchant de consommer le piment », a-t-il soutenu.

Concernant les problèmes qui pourraient survenir après la compétition, c’est-à-dire après avoir consommé les cinq piments frais, Joël Tarpaga rassure. « Nous n’avons pas réellement de craintes parce que nous ne consommons pas de tonne de piment. Ils ont juste consommé cinq piments. Cinq piments, ça ne peut pas entraver leur santé. Nous avons également des médecins qui vont les suivre. Nous leur avons demandé de nous avertir au cas où il y aurait un problème afin que nous puissions assurer un suivi et également les soutenir », a-t-il insisté.

A l’issue de la compétition Doli Sié Ithamar remporte le premier prix après avoir consommé cinq piments frais en 30 secondes. Il est reparti avec la somme de 50.000 FCFA. La deuxième place est occupée par Jules Millogo. Lui est reparti avec la somme de 25.000 FFCA. Les 3e et 4e places sont respectivement occupées par Ezéchiel Ouédraogo et Abdoul Kader Tapsoba. Les deux ont eu chacun 10.000 FCFA.

Rolande Somda est la seule femme à s’être essayée à la compétition. Malheureusement, elle n’a pas pu dompter les piments. Elle raconte son expérience. « Je savais que c’était du piment frais. Mais le problème, je ne m’attendais pas à ça. Et en plus c’était gros gros. Ça n’a pas été facile. J’ai eu chaud. Je n’ai même pas pu terminer un, encore moins la moitié ».

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

