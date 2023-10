Burkina Faso-Union-Européenne : Une séance de travail pour redynamiser la coopération

publicite

(Ouagadougou, le 04 octobre 2023) Une délégation de l’Union Européenne, conduite par la représentante de l’UE pour le Sahel madame Emanuela DEL RE, a été reçue ce 03 octobre pour une séance du travail par une délégation gouvernementale composée du Ministre d’Etat, ministre de la défense et des anciens combattants le Colonel-major Kassoum COULIBALY, de S. E. Madame Olivia ROUAMBA, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, du Ministre délégué chargé de la Sécurité Mahamoudou SANA et du Ministre délégué chargé de la Coopération régionale Karamoko Jean Marie TRAORE.

Au menu des échanges, le point de la situation sécuritaire, humanitaire et sociopolitique au Burkina Faso et les mécanismes pour renforcer la coopération avec l’Union européenne.

La partie burkinabè a présenté la situation sécuritaire du pays, marquée par une atténuation depuis novembre 2022, grâce à l’offensive menée par les forces combattantes ayant permis progressivement de libérer et de ravitailler des localités qui étaient sous emprise terroriste.

Le Burkina Faso, selon les intervenants de la partie burkinabè, compte sur le soutien de ses partenaires dont fait partie l’Union européenne. Mais tout en souhaitant ce soutien, le Burkina Faso tient au respect de sa souveraineté et à la prise en compte de ses priorités.

La délégation de l’Union européenne quant à elle, a salué les efforts consentis par le régime de la Transition pour répondre aux aspirations du peuple burkinabè à commencer par la sécurité. Elle promet poursuivre son appui pour aider le Burkina Faso à relever les défis en terme de sécurité, d’assistance humanitaire et de financements de projets de développement.

Au terme des échanges qui se sont déroulés sans langue de bois, la Représentante de l’UE pour le Sahel a pris l’engagement de transmettre le message et les priorités de la partie burkinabè à ses collègues des 27 Etats membres de l’Union européenne.

Source : DCRP/MAECR-BE

