Lutte contre le paludisme : En ordre de bataille pour la destruction des gites larvaires dans l’espace public

Dans le cadre de la lutte contre les maladies à transmission vectorielle telle que le paludisme, la dengue et le chikungunya, le ministère en charge de la santé a organisé une rencontre de restitution des résultats de la réflexion sur le rôle des municipalités dans la mise en œuvre des journées nationales de lutte anti-larvaires, ce vendredi 6 octobre 2023 à Ouagadougou.

La campagne de lutte anti larvaire dans sa composante « élimination des gîtes à l’intérieur des concessions » qui a été lancée le 18 août 2023 a permis d’éliminer plus de 700 000 gîtes en deux passages dans les villes comme Ouagadougou et Bobo Dioulasso.

Le ministre de la santé, Dr Robert Kargougou, a fait comprendre que pour venir à bout contre le paludisme, la dengue et le chikungunya, qui sont transmis par des moustiques, il faut procéder à la destruction des gites larvaires.

« En complément de la destruction des gites larvaires, menée à l’intérieur des concessions, celle des gites existant dans l’espace public reste un défi. C’est pour cette raison que mon département en collaboration avec celui de l’environnement de l’eau et l’assainissement et l’ensemble des arrondissements de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, a organisé un atelier de réflexion sur l’apport des parties prenantes à la lutte contre les maladies dans nos villes par la destruction des gites dans l’espace public.

En effet, la menace actuelle de ces trois maladies est telle qu’il sera impensable que nous restions les bras croisés, sans rien faire pour nous éviter les piqures assassines des moustiques à l’origine de notre problème, de nos trois problèmes », a-t-il souligné.

Il a rappelé que selon les données statistiques 2022 du système national d’information sanitaire (SNIS), il a été notifié 11 656 675 cas de paludisme dont 539 488 cas de paludisme grave et malheureusement 4 243 décès. En outre, les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso à elles seules ont enregistré 1 811 509 cas de paludisme en 2022.

Le secrétaire permanent pour l’élimination du paludisme, Dr Sidzabda Kompaoré, a laissé entendre qu’après la destruction des gîtes larvaires dans les domiciles il faut étendre cette lutte dans l’espace public.

A l’écouter, pour lutter efficacement contre les gites larvaires il faut que la population assainisse leur cadre de vie. « Nous cohabitons avec notre ennemi. C’est nous-mêmes qui l’élevons et il vient nous transmettre des maladies », a-t-il indiqué.

En rappel, le Burkina Faso fait partie des 34 pays africains où des cas de dengue sont rapportés depuis les années 2000.

