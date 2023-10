Chikungunya au Burkina Faso : A ce jour aucun cas de décès lié à ce virus n’a été enregistré

publicite

Le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, Dr Robert Kargogou, a fait une communication orale au conseil des ministres de ce mercredi 4 octobre 2023 relative à la situation épidémiologique du chikungunya au Burkina Faso en septembre 2023.

Le chikungunya est une maladie virale provoquée par le virus du chikungunya (CHIK V), transmis à l’Homme par les moustiques, le plus souvent Aedes Aegypti et Aedes albopictus. Ces moustiques peuvent également transmettre le virus de la dengue et le virus Zika.

Au Burkina Faso, un premier cas de la maladie à chikungunya a été confirmé le 06 septembre 2023 par le Laboratoire national de référence fièvre hémorragique virale (LNR-FHV) chez une patiente du district sanitaire de Pouytenga.

Suite à cette détection, 89 autres cas de chikungunya ont été également confirmés dans la même localité et deux nouveaux cas retrouvés à Ouagadougou.

« A ce jour aucun cas de décès lié à ce virus n’a été enregistré. Les principales composantes de réponse contre le chikungunya sont la lutte anti larvaire et la prise en charge adéquate des cas », a indiqué le ministre en charge de la Santé, Dr Robert Lucien Kargougou, au conseil des ministres.

Par ailleurs, la riposte contre cette maladie se fera par la capitalisation de plusieurs actions en cours dans le cadre des réponses à la flambée des cas de dengue dans les régions des Hauts-Bassins et du Centre

