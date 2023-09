Burkina : 89 cas confirmés de CHIKUNGUNYA à Pouytenga

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires (CORUS) informe que 89 cas de CHIKUNGUNYA a été confirmés à Pouytenga dans la région du Centre-Est au Burkina Faso par le laboratoire national de référence fièvre hémorragique virale (LNR/FHV) au centre MURAZ.

La suite après cette publicité

« Le 06 septembre 2023, le laboratoire de référence fièvre hémorragique virale a confirmé un cas de Chikungunya chez une patiente du district sanitaire de Pouytenga dont le prélèvement a été réalisé dans le cadre de la surveillance sentinelle de la dengue et des autres arboviroses. La patiente est âgée de 30 ans et réside au secteur 2 de Pouytenga dans la région du Centre Est. La patiente n’a effectué aucun voyage les 14 derniers jours. La date de début des signes serait le 19 août 2023. Elle présentait une fièvre aigue avec une température de 39°C, des céphalées et des douleurs articuliares.

Le résultat du TOR paludisme était positif. La goutte épaisse était négative. La patiente a été hospitalisée et mise en traitement. Le LNR-FHV a reçu et testé positif le cas au virus Chikungunya par la RT -PCR », indique la note du CORUS.

Écouter l’article

publicite