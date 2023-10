Arts du spectacle dans l’espace public : Le Mali, le Togo et le Burkina Faso renforcent leurs capacités en administration culturelle

Le Collectif ACMUR, en collaboration avec le Programme ACP-UE CULTURE (Afrique de l’Ouest) – AWA a, courant 6 jours, renforcé les capacités des acteurs artistiques sur la notion d’admirateur culturel. L’atelier qui a servi de cadre à cette initiative, débuté le 2 octobre 2023, a refermé ses portes ce samedi 7 octobre 2023, à travers une remise d’attestations aux participants.

Permettre aux acteurs artistiques dans l’espace public en général et surtout ceux qui organisent le festival « rendez-vous chez nous » en particulier sur les rôles, les défis, les interdits, d’un administrateur culturel, en voilà l’idée du Collectif ACMUR, en collaboration avec le Programme ACP-UE CULTURE, en organisant cet atelier de 6 jours.

Tenu du 2 octobre à ce samedi 7 octobre 2023, ce cadre de formation a regroupé des artistes de scène de la rue venus du Togo (3), du Mali (2) et le reste, du Burkina Faso.

Ils ont été outillés sur la question d’administration culturelle, l’organisation d’un festival, pourquoi organiser un festival, quelles sont les médiations à faire pour la tenue d’un festival, le travail terrain à mettre en place. Le tout pour avoir un spectacle de qualité selon les organisateurs.

« Pour ma part j’ai partagé ma petite expérience en matière d’administration et de gestion de projet culturel. Il s’agissait de passer un moment autour du module administration culturelle étant donné que celui de la gestion a été abordé par quelqu’un d’autre. Les participants étaient assez dynamiques, curieux de comprendre les choses, beaucoup de questions ont d’ailleurs été posées. Nous étions vraiment fiers de ces réactions, qui prouvent qu’ils sont vraiment intéressés » , a expliqué Adama Kaboré, l’un des formateurs de ces 6 jours.

C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé Warhyss da Tebie, un artiste de l’art dans l’espace public venu du Togo pour renforcer ces connaissances. Pour lui, c’était une chance de vivre cette expérience, surtout sur ces domaines qui sont très importants pour la suite de sa carrière.

« On se rend compte dans le domaine qu’on néglige beaucoup la différence entre gestion administrative et gestion financière culturelle qui sont la base de nos structures. On a appris également qu’on devrait nous comporter comme des entreprises pour pouvoir aller vers des partenaires. Ces attestations ne seront valables que lorsqu’on ira mettre en pratique ces connaissances dans nos festivals le rendez-vous chez nous », a-t-il dit.

Cet atelier s’inscrit toujours dans le cadre du projet « Art Re-création la nouvelle dynamique des arts de la rue ». A écouter son porteur Boniface Kagambega, directeur artistique du Collectif ACMUR cet atelier a toujours le même objectif, c’est-a-dire, renforcer les capacités de tous ces acteurs qui pratiquent l’art de la rue ou encore l’art dans l’espace public.

Pour la suite, le collectif veut veiller à ce que ces admirateurs appliquent la pratique sur le terrain. « On se donne encore une année pour une évaluation terrain. le vrai travail va dépendre de l’apprentissage qui sera fait sur le terrain avec l’accompagnement des différents directeurs de festival », a-t-il conclu.

Ces sessions se sont également tenues avec l’accompagnement des structures du Mali (Nama) et du Togo (Kadam Kadam).

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

