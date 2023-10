BISO 2023 : La 3e édition se referme sous une note de satisfaction

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dédiée à magnifier la sculpture sous toutes ses formes, la 3e édition de la Biennale Internationale de Sculpture de Ouagadougou (BISO) qui était en cours a refermé ses portes le vendredi 6 octobre 2023. Pour saluer le mérite des artistes, des trophées ont été décernés aux plus méritants.

La suite après cette publicité

Première biennale consacrée à la sculpture contemporaine sur le continent africain, la Biennale Internationale de Sculpture de Ouagadougou (BISO) est un évènement artistique qui met en lumière la sculpture. Après un mois de résidence, les artistes venus dans le cadre de cette BISO ont avec brio présenté le fruit de leur travail, lors d’un vernissage d’exposition, le mercredi dernier.

Pour couronner ce travail de longue haleine, ces artistes ont été célébrés lors d’une cérémonie de distinction, le vendredi 6 octobre 2023. Cinq artistes qui se sont illustrés de par la qualité de leur art ont été primés. C’est Sadikou Oukpedjo qui s’empare du gros lot en raflant le grand prix BISO 2023. A chaud, il traduit ses sentiments de fierté.

« Ça me fait vraiment plaisir d’avoir participé à cette biennale et surtout remporté ce prix. J’ai été en résidence avec tous les autres artistes, on a beaucoup travaillé. Nul n’est au-dessus de l’autre, mais il y a eu un départage et c’est les jurys qui ont tranché. Je suis très ému. Et je souhaite que cette biennale continue », a-t-il lancé tout joyeux.

De son côté, Sébastien Boko s’est adjugé le prix résidence Somian design. Venu du Bénin, cet artiste plasticien se réjouit de voir son art récompensé. Cela témoigne de sa qualité. « Ce prix confirme une fois que ce que je fais a un sens, que je ne me perds pas, et qu’au bout de l’effort, il y a toujours une récompense, et que les plus jeunes doivent comprendre qu’il faut toujours un effort pour avoir une récompense.

Du fait que j’ai donné mon âme à ce que je fais, et que cela a donné un prix, ça fait que je suis fier du métier que j’ai choisi, je suis fier de ce que j’ai produit. Je suis fier aussi parce que je n’ai pas fait de l’à peu près, j’ai donné tout ce que j’ai au fond de moi », s’est-il exprimé.

Au terme de cette 3e édition, le promoteur, Nyaba Léon Ouedraogo dit enregistrer un bilan satisfaisant. Cette réussite, il la place sur deux volets. « Le premier, c’est que les artistes ont joué le jeu. Le deuxième volet, c’est que le public burkinabè a répondu présent », a-t-il renseigné. Enfin, il a salué tous ceux qui ont porté le projet, notamment les artistes et les différents partenaires.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite