Burkina Faso : Plus de 200 cadres musulmans se concertent à Ouagadougou

Le Cercle d’études, de recherche et de formation islamique (CERFI) avec le concours de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso (FAIB) tient du 7 au 8 octobre 2023 à Ouagadougou, la 1e édition de la Rencontre des cadres musulmans (ReCaM 2023). L’objectif est de mener des réflexions entre cadres musulmans afin de trouver des solutions aux problèmes du moment.

« En tant que musulman, on ne peut pas aimer son pays et souhaiter du mal pour son pays. En tant que musulman, on ne peut pas aimer son pays et ne pas se lever main dans la main pour voir dans quelle mesure nous allons ensemble trouver des solutions pour résoudre les problèmes que traverse notre pays », a d’emblée fait savoir Saïdou Ouédraogo, vice-président du comité d’organisation de la ReCaM 2023, sur l’objectif de cette première édition.

Cette édition vise à mener des réflexions entre cadres musulmans, avec à l’appui des conférences sur des questions d’extrémisme, radicalisation, cohésion sociale, gouvernance exemplaire. D’où la thématique générale de l’édition « communauté islamique du Burkina Faso et grands défis de la nation : quelle contribution des cadres musulmans ? ». La ReCaM se déroule du 7 au 8 octobre 2023 à la salle de conférence de Ouaga 2000.

Au cours de ces 48h de rencontre, 200 participants venus des 13 régions du pays et de secteurs socioprofessionnels variés, à écouter Saïdou Ouédraogo, prendront part à cette présente édition de la ReCaM. Hamidou Yaméogo, président du CERFI, a laissé entendre que trois panels seront développés.

« Extrémisme, radicalisation, terrorisme au Burkina Faso : comment les cadres musulmans peuvent contribuer pour la paix ? Réconciliation, cohésion sociale, gouvernance exemplaire : comment y parvenir ? La contribution des cadres musulmans à une meilleure organisation de la communauté islamique au Burkina Faso », sont essentiellement les sous thèmes qui seront abordés pendant la ReCaM 2023, foi de Hamidou Yaméogo.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

