Burkina Faso : Le Forum africain pour le financement participatif inclusif de proximité (FAFPIP) lancé

Les premiers responsables du Forum africain pour le financement participatif inclusif de proximité (FAFPIP) ont procédé au lancement officiel de leurs activités ce samedi 7 octobre 2023 à Ouagadougou à travers un point de presse. Il s’agit d’une association qui compte insuffler le développement participatif au niveau local.

Le Forum africain pour le financement participatif inclusif de proximité (FAFPIP) est composé d’une équipe de chercheurs et d’humanitaires. C’est à force de travailler dans le monde rural qu’ils se sont rendus compte que la population attend toujours de l’aide venant d’ailleurs.

C’est de là que l’idée est venue d’aller au développement participatif et endogène. C’est ainsi qu’une structure a été mise en place et reconnue officiellement le 5 mai 2023. Le FAFPIP couvre différents pays à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Bénin et le Congo Brazzaville.

Dr Seydou Ramdé, directeur exécutif du FAFPIP, a fait comprendre qu’il s’agit de responsabiliser les communautés locales pour la prise en charge de leur développement sans forcément attendre du soutien d’une tierce partie.

« Nous ne sommes pas une Banque. Nous ne sommes pas une structure de microfinance. Nous sommes juste la maison des stratégies de financement du développement endogène. Nous voulons promouvoir des alliances stratégiques qui permettent aux communautés locales de porter le financement de leur développement.

Au lieu de voir l’Etat comme une providence qui apporte tout, maintenant les communautés pourront à partir des ressources locales, identifier les angles d’attaque et construire leur développement », a-t-il relevé.

Il a rappelé que le développement participatif est beaucoup utilisé en Afrique mais uniquement que sur le plan social mais pas sur le plan développement. Il a pris l’exemple de l’organisation de certains évènements sociaux qui implique une mobilisation de ressources financières.

A écouter le directeur exécutif du FAFPIP, il s’agit d’accompagner l’émergence à travers des stratégies de management pour insuffler le développement inclusif. « Notre approche c’est d’accompagner. Nous sommes là pour voir comment on aide les communautés à ne plus attendre tout de l’Etat. Organiser les communautés à participer au financement d’un certain nombre de projets », a indiqué Dr Seydou Ramdé.

En rappel, le Forum africain pour le financement participatif inclusif de proximité (FAFPIP) est une organisation à but non lucratif et est ouvert à tout le monde.

