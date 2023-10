Grand prix du ministère de l’éducation : Boureima Nana domine la compétition

publicite

La 1ère édition de la course cycliste de l’éducation a eu lieu le 8 octobre 2023 à Ouagadougou, sous le thème « un coup de pédale pour rendre hommage aux enseignants ». Cette course, organisée par les ministères de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLM) et des sports, de la jeunesse et de l’emploi (MSJE) a réuni 65 garçons provenant de 24 clubs.

Boureima Nana est le meilleur sprinteur du moment. Le coureur de l’AS Bessel a encore fait parler la force de ses jambes à l’occasion de la première édition du Grand prix cycliste de l’éducation disputée le dimanche 8 octobre 2023 sur l’Avenue Charles de Gaulle de Ouagadougou.

Les coureurs ont parcouru un circuit fermé de 4,4 km sur l’avenue Charles De Gaulle, soit un total de 132 km. Boureima Nana a bouclé la distance en 3h27min56s, soit une vitesse moyenne de 37,906 km/h. Il devance au sprint ses concurrents Souleymane et Mamassi Soulama. Chez les femmes, c’est Awa Bamogo de l’USFA qui a remporté la course.

Boureima Nana a reçu la somme de 200 000 Fcfa, le trophée en plus du maillot du vainqueur. Awa Bamogo a reçu 50 000 Fcfa. Les autres coureuses ont reçu chacun 10 000 Fcfa. Les scolaires ont également participé à cette première édition du Grand prix de l’éducation. Ils ont parcouru une distance de 8,8 km pour les garçons et 4,4 km pour les filles.

Une plage pour les scolaires

Les garçons ont parcouru 8,8 km tandis que les femmes ont parcouru 4,4km. Chez les garçons Judicaël Zongo de Bangré Métier devance les autres concurrents Wendaabo Sawadogo du même établissement.

Alvine Neyma du Cefisse est 3e devant un autre élève du même établissement Amza Sanfo (4e). Bibata Kouanda du Nelson chez les filles remporte la compétition devant Fadalia Kouanda (Nelson), Sarata Sané (LPLC) et Aidatou Nikièma (Yigiya). Les premiers de chaque catégorie ont reçu des vélos comme récompense.

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLM), André Joseph Ouédraogo, a salué la performance des élèves et des athlètes confirmés. Il a donné rendez-vous pour la 2e édition en 2024. « Nous avons vu des filles et des garçons tous déterminés à battre un record, je pense que pour un début, c’est bon à prendre, je suis sûr que dans les années à venir les éditions iront en s’améliorant », a avoué le ministre Joseph André Ouédraogo.

Des champions dans les établissements scolaires

Le ministre des sports de la jeunesse et de l’emploi (MSJE), Boubacar Savadogo estime qu’il faut détecter des talents au niveau du cyclisme. « Le monde de l’éducation produit des champions dans toutes les disciplines sportives, mais n’avait pas des athlètes confirmés au niveau du cyclisme dans les établissements scolaires », soutient Boubacar Sawadogo. Il a félicité les organisateurs et les participants pour cette initiative qui rend hommage à la grande famille des enseignants.

