Voxell Infusions : Ces infusions et tisanes aux fortes vertus thérapeutiques made in Burkina Faso

Longtemps inondé par les thés et autres infusions venues de pays lointains, le marché burkinabè connait de plus en plus l’entrée des infusions produites localement. Poussées par le vent du « Consommons local » qui souffle sur le pays des Hommes intègres, des entreprises locales se sont lancées dans la production de ces infusions que l’on a l’habitude de prendre chaudes ou froides le matin avant d’aborder nos occupations. Dans cette liste, un nom est en train d’émerger : Voxell Infusions, une marque produite par Voxell Group, une jeune entreprise aux grandes ambitions et dont les produits sont en train de gagner le cœur des consommateurs.

Créé en 2021 par Aminata Kabré, Voxell group se sert de plantes naturelles locales pour fabriquer ces infusions et tisanes. Ainsi parmi la gamme de ces produits, on y trouve des infusions faites à base de Kinkéliba, d’hibiscus (bissap), de verveine, de citronnelle, de laurier, de Séné, de djeka, de gongoli (vétiver)… La plupart de ces infusions ont de fortes valeurs thérapeutiques très appréciées par les consommateurs.

En deux ans d’existence, l’entreprise collectionne déjà des lauriers dans le secteur agroalimentaire, dont une place de finaliste au prix Pierre Castel en 2023.

Focus sur une entreprise qui rêve grand avec sa promotrice-gérante Aminata Kabré.

