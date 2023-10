Procès Charbon fin : Des corps solides de différentes qualités dans les conteneurs

publicite

Le procès Charbon fin a repris ce lundi 09 octobre 2023 au Tribunal de Grande Instance Ouaga I par l’ouverture des conteneurs. Entres autres, des scories, des briques de réfracteurs, et des résidus de charbon fins sont constatés.

À l’audience du vendredi 06 octobre 2023 il était question d’ouvrir les cantines pour savoir le contenu. Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina Faso (BUMIGEB) a été sollicité pour mettre à disposition des protections individuelles pour les experts qui ont manipulé le contenu des cantines.

Une fois après vérification conformément ou procès-verbal de scellage des conteneurs, les experts ont procédé à l’ouverture du conteneur 3 sous la surveillance d’un huissier de justice dès l’entame de l’audience de ce matin.

« Nous constatons à l’intérieur des corps solides qui sont emballés soit dans des sachets soit dans des sacs », a dit l’huissier après l’ouverture. Les experts ont présenté un échantillon du contenu à la salle d’audience. Après cela un représentant de Essakane SA a été invité par le tribunal à donner la description des éléments. « C’est des briques de réfractaires destinées à garder la chaleur à l’intérieur des fours », a-t-il souligné d’emblée.

Et au parquet de dire que les corps solides ne sont pas homogènes, « Il y a quelque chose qui cloche », dit-il avant de demander l’ouverture des différents sachets et sacs afin que l’assistance puisse constater de visu. Selon les experts, il y a d’autres matières différentes des briques réfractaires dans le conteneur ouvert. Après un constat global du conteneur, des scories, des cendres de charbon fin, et autres débris ont été constatés. Aussi, il y a des traces d’or constatables sur certains des corps selon les experts.

Et pour le représentant de Essakane SA, l’ensemble de ces corps, c’est des produits d’une période de disfonctionnement du four d’incinération du charbon fin donc, « il est possible d’y trouver des traces d’or ».

Pour l’un des avocats de la partie civile, « il s’agit des briques réfractaires et des scories contenant de l’or valorisables qui ont été jointes au charbon fin pour être exportées et extraites ailleurs ». Dans les débats le tribunal a demandé une projection afin d’apprécier visuellement ce à quoi ressemble le charbon fin, les scories, les briques réfractaires afin de permettre une bonne appréciation.

En rappel, le jeudi, 05 octobre 2023, le président du tribunal avait ordonné au parquet d’apporter les cantines contenant les matières solides qui n’ont pas fait l’objet d’expertises, pour qu’ils puissent prendre connaissance du contenu. Les débats se poursuivent.

Akim KY

Burkina 24

