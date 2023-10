Sortie des Étalons dans ce mois d’octobre : Edmond TAPSOBA forfait !

publicite

Edmond TAPSOBA va manquer le regroupement des Étalons pour les matchs amicaux face à la Guinée Équatoriale et la Mauritanie les 13 et 17 octobre à Malabo et à Casablanca. Le Burkinabè est sorti à la 71e minute de jeu et est désormais forfait, a annoncé son club ce lundi 9 octobre 2023.

Le défenseur central s’est blessé le dimanche 8 octobre 2023, en Bundesliga lors de la victoire du Bayer Leverkusen face à Cologne, 3-0.

Le Poulain de Hubert Velud, sociétaire du leader actuel de la Bundesliga, a été remplacé par Sacha Bansé de Valenciennes FC, selon la Fédération Burkinabè de Football (FBF).

