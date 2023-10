Production et utilisation des tableaux de bord de l’éducation : Des acteurs renforcent leurs capacités à Koudougou

Olivier Bagré, Directeur général des études et statistiques sectorielles (DGESS) du MENAPLN, représentant le Secrétaire général (SG) du MENAPLN, a officiellement ouvert ce lundi 9 octobre 2023, à Koudougou, dans la région du Centre-ouest, une session de formation des acteurs chargés de la production et de l’utilisation des tableaux de bord de l’éducation.

Cinq jours durant, soit du 9 au 13 octobre 2023, dans la cité du Cavalier rouge, des acteurs chargés de la production et de l’utilisation des tableaux de bord de l’éducation, verront leurs capacités renforcées.

En effet, à côté des données statistiques, qui sont importantes pour la planification et le suivi-évaluation des politiques publiques, il y a les annuaires statistiques ; eux aussi accompagnés de tableaux de bord un peu plus analytiques, donnant l’évolution entre les indicateurs, analysant les écarts par rapport à certaines cibles.

Et, si l’on en croit les dires d’Olivier Bagré, Directeur général des études et statistiques sectorielles (DGESS) du Ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN), il est d’une nécessité de renforcer les capacités des acteurs participant à la production de ces annuaires statistiques.

« Pour produire ces tableaux de bord, il est nécessaire que les acteurs qui sont chargés de leurs productions, voient leurs capacités renforcées. C’est dans ce cadre que nous sommes là ce matin avec l’accompagnement de l’UNESCO…», a-t-il indiqué.

L’objectif recherché au travers de ladite session, « c’est de présenter aux participants le contenu des tableaux de bord en termes d’indicateurs, de leur montrer les méthodes de calcul de ces indicateurs et de leur montrer la manière dont il faut interpréter les données qui sont produites et aussi, renforcer les capacités des participants à l’utilisation d’Excel qui est un outil incontournable dans la production des tableaux de bord», a-t-il poursuivi.

Les participants, a-t-il en outre souligné, sont essentiellement des agents de la direction des statistiques sectorielles de l’évaluation de la DGESS du MENAPLN ; des représentants de la direction des services de l’information ; la coalition nationale de l’éducation pour tous, représentant de la société civile.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

