Solidarité : La Fondation Be Neere For A Cause soutient une centaine d’élèves

publicite

0 Partages Partager Twitter

Comme dans ses habitudes, la Fondation Be Neere For A Cause a fait parler son cœur à l’endroit des élèves de l’école primaire de Tamporin, dans la commune de Dapelogo, le dimanche 8 octobre 2023, en leur faisant don de kits scolaires.

La suite après cette publicité

A l’orée de la rentrée scolaire, nombreux sont les parents qui se questionnent sur la scolarisation de leurs enfants. Où trouver les frais de scolarité, comment se procurer des fournitures scolaires ? Tant d’équations à résoudre. Mais, ils existent de bonnes volontés qui entendent les cris de cœur de ces parents démunis, à l’image de la Fondation Be Neere For A Cause.

Depuis 2022, la fondation milite pour assurer l’éducation à tous les enfants dans la commune de Dapelogo, précisément à Tamporin. Cette année, elle n’a pas dérogé à cette tradition. Elle a tenu une cérémonie de scolarisation et de remise de kits scolaires à 100 élèves de ladite localité.

« Ces différentes actions sociales s’inspirent juste du contexte actuel du Burkina Faso, qui traverse une situation sécuritaire et financière difficile, donc en tant que fille du pays et Burkinabè, j’ai voulu vraiment m’engager pour cette cause-là, afin de soutenir les actions gouvernementales en matière d’éducation, de santé, d’assainissement, mais toujours relativement aux enfants et aux femmes », a renseigné d’emblée Hillary Zoungrana, présidente de la Fondation Be Neere For A Cause.

Estimé à environ 3 millions de FCFA, ce don a donné le sourire à plus d’un. Conscient des difficultés que rencontrent les parents d’élèves lors des rentrées scolaires, le président de la délégation spéciale de la commune de Dapelogo se dit comblé, et témoigne combien ce geste va contribuer à l’éducation dans sa commune.

« Aujourd’hui, je suis un président de la délégation spéciale très satisfait. Satisfait, parce que cette année, au regard du contexte national, la subvention au niveau des communes a été divisée en deux, pour ainsi dire que nous n’allons pas pouvoir combler les donations au niveau de toutes les écoles.

Donc, le don d’aujourd’hui vient apporter un grand soutien à la commune, et va nous permettre au niveau de l’école de Tamporin de pouvoir satisfaire le besoin en fournitures scolaires », a reconnu Kadio Joseph Claver, préfet et président de la délégation spéciale de la commune de Dapelogo.

La campagne de récolte est ouverte avec pour ambition de parrainer 500 enfants. Et pour y parvenir, la fondation tend la main à toute bonne volonté qui souhaite contribuer. La Fondation Be Neere For A Cause est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la promotion des droits des enfants, de la jeune fille et de la femme.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite