Journée mondiale de la poste : Le message de la ministre en charge des communications électroniques

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est une déclaration de la Ministre de la Transition digitale, des Postes et des communications électroniques, Dr Aminata Zerbo/Sabané, à l’occasion de la 149e Journée mondiale de la Poste.

Conformément à la décision prise lors du Congrès de Tokyo en 1969, la Journée mondiale de la poste est célébrée le 9 octobre, jour anniversaire de la création de l’Union postale universelle (UPU). En instituant cette journée, l’institution spécialisée des Nations unies pour le secteur postal offre l’occasion à ses différents pays membres de sensibiliser les particuliers et les entreprises sur le rôle de la poste dans leur vie quotidienne et sa contribution au développement socio-économique mondial.

La suite après cette publicité

Cette célébration m’offre l’agréable occasion de rendre hommage à un corps de métier et à un sous-secteur dont le rôle dans le développement et le bien-être de nos vaillantes populations n’est plus à démontrer. En effet, il est aujourd’hui admis que le secteur postal est un accélérateur du développement inclusif et une composante essentielle de l’économie mondiale.

Le réseau postal offre une infrastructure essentielle du développement. Sa mission est d’être le plus proche possible des populations et de rapprocher les populations de l’administration avec comme objectif d’offrir des services et produits qui facilitent la vie des populations en créant plus de solidarité, plus d’inclusion et plus de connectivité entre elles.

Prenant l’exemple du Burkina Faso, dans certaines zones jusqu’à une période récente, la poste représentait la seule infrastructure administrative.

A l’instar des différents Etats membres de l’UPU, le Burkina Faso s’est engagé à soutenir le développement de l’activité postale par des politiques publiques incitatives et dynamiques qui intègrent la digitalisation des services et produits postaux.

Ces initiatives permettent de stimuler le développement durable de services postaux universels de qualité, efficaces et accessibles, pour faciliter la communication entre les habitants de la planète et l’inclusion des populations. Au Burkina Faso, les efforts consentis par l’Opérateur Désigné, La Poste BF et l’ensemble des Opérateurs Postaux Autorisés, contribuent à un dynamisme remarqué de l’activité postale.

Au-delà des managers de ces entreprises postales, je voudrais saluer l’engagement renouvelé, le don de soi et le professionnalisme de ces milliers de femmes et d’hommes qui œuvrent inlassablement et quotidiennement au succès de l’activité postale dans un contexte marqué par l’insécurité liée aux attaques terroristes.

La base du succès des postes comme prestataires de services repose sur la confiance acquise auprès des populations à travers des décennies d’efforts constants en matière de sureté et de sécurité dans les prestations de toute nature. Une attitude et un acquis qui corroborent à souhait le thème de la célébration de la JMP 2023 : « Unis pour la confiance – Collaborer pour un avenir sûr et connecté ».

La poste de notre pays met à contribution son vaste réseau, son expérience et son expertise pour aider à réduire le fossé numérique entre les populations, à connecter les citoyens et à accélérer le processus de dématérialisation de l’administration publique burkinabè.

En cette 149ième Journée mondiale de la poste, je vous invite, postières et postiers du Burkina Faso, à persévérer dans l’excellence et dans l’innovation pour continuer à offrir des prestations conformes et adaptées aux besoins nouveaux de nos populations de toutes les contrées.

Cette célébration me donne l’occasion de saluer la grande capacité de résilience de nos braves populations dans leur ensemble face au contexte sécuritaire difficile que traverse notre pays et auquel les autorités de la transition travaillent sans relâche en étroite intelligence avec les forces combattantes à apporter une solution durable.

Je salue également le sens de l’honneur et le sacrifice de nos forces combattantes qui, au prix de leurs vies, se battent sur le terrain avec toutes leurs énergies pour la libération et la restauration de notre territoire national et appuient La Poste BF et les autres opérateurs dans l’exécution de leur mission.

A toutes et à tous, je vous souhaite une bonne célébration de la 149ième Journée mondiale de la poste.

Vive la poste burkinabè !

Vive l’Union Postale Universelle !

Dieu bénisse le Burkina Faso !

Je vous remercie !

Écouter l’article

publicite