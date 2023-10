Burkina Faso : Le MENAPLN dresse le bilan des examens et concours 2022-2023

publicite

Le ministre de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Joseph André Ouédraogo a présidé l’ouverture de l’atelier bilan des examens et concours des enseignements post-primaire et secondaire et de l’examen du baccalauréat session 2023 ce lundi 16 octobre 2023 à Ziniaré. Durant quatre jours, les participants vont échanger sur les acquis, les insuffisances qui ont jalonné les différents examens et surtout formuler des recommandations.

Le ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) a tenu le pari de l’organisation des examens et concours 2023. L’heure est désormais au bilan. Le corps enseignant se réunit du 16 au 20 octobre 2023 à Ziniaré dans le plateau-central pour établir le bilan des examens et concours du post-primaire, du secondaire et du baccalauréat 2023.

D’entrée, Joseph André Ouédraogo, ministre en charge de l’éducation nationale a salué la résilience et l’abnégation dont ont fait preuve ses collaborateurs pour la réussite des examens et concours. « Nous sommes là pour consolider ce qui a marché et surtout pour corriger les insuffisances qui ont été constatés ici et là. C’est pourquoi j’ai convié cet atelier bilan que je veux critique pour voir comment nous allons tirer vers le haut le système des examens de mon déplacement », a-t-il introduit.

Au titre de l’année académique 2022-2023, le bilan des examens et concours est le suivant. Baccalauréat, 51.139 admis soit un taux de succès de 39,27%. BEPC, 79.937 admis soit un taux de réussite de 38,27%.

BEP, 9338 admis soit un taux de réussite de 71,89% et enfin pour le CAP 7052 admis soit un taux de succès 81%. Des résultats, qui somme toute ne sont pas à la hauteur des attentes, selon le ministre en charge de l’éducation nationale, d’où son plaidoyer auprès des acteurs éducatifs de redoubler d’ardeur afin de placer le système éducatif burkinabè au sommet.

« En terme de résultats, les scores sont sensiblement les mêmes que ceux de l’année passée. Pour nous autres, pédagogues, on n’est jamais satisfait tant qu’on n’a pas atteint les 100%. C’est pourquoi j’exhorte les acteurs, les enseignants, l’ensemble de la communauté éducative de faire en sorte que les résultats ne soient pas loin des 100% cette année scolaire », a-t-il souhaité.

Pour l’année académique 2023-2024, Joseph André Ouédraogo a indiqué que d’énormes défis demeurent dont la principale est de trouver des solutions afin que les candidats des zones à fort défi sécuritaire puissent prendre part sereinement aux examens car « en 2023, la situation est demeurée très tendue et dans plusieurs régions, les forces du mal ont contraint encore un certain nombre d’établissements à la fermeture », a-t-il déploré.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

