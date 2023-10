Côte d’Ivoire : Qui est le nouveau Premier ministre Robert Beugré Mambé ?

publicite

Gouverneur du district autonome d’Abidjan de 2011 jusqu’à un récent présent, Robert Beugré Mambé est une figure de la majorité présidentielle, le RHDP. Désigné ce lundi 16 octobre 2023 par le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, pour diriger le prochain gouvernement en remplacement de Patrick Achi, au sortir de sa première audience (en tant que Premier ministre) avec Alassane Ouattara, il dit demander au seigneur de lui accorder « la sagesse et l’intelligence de Salomon » (Roi de l’ancien royaume d’Israël).

Directeur de Cabinets ministériels pendant de longues années et souvent sollicité par la Banque Mondiale sur des projets communautaires, il a été Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) de la République de Côte d’Ivoire avant d’être nommé Gouverneur en charge de ramener la cohésion sociale et reconstruire le Grand Abidjan.

Liant le développement urbain au service de l’humain, il lutte contre la pauvreté à travers des projets socio-économiques d’agriculture périurbaine et d’agro-industrie et institue « le Prix Alassane Ouattara du Jeune Entrepreneur Emergent » doté d’un fonds de 200 millions de FCFA par an.

Robert Beugré Mambé est crédité des grandes réalisations lancées en 2011 en matière de voirie, d’électrification, d’adduction d’eau et d’éducation. Ces travaux avaient eu le mérite d’avoir fait renaître la Capitale économique Abidjan après la crise post-électorale de Novembre 2010 à Avril 2011 ;

En 2015, il figure parmi « les 50 personnalités qui font la Côte d’Ivoire », selon « Jeune Afrique l’Intelligent », et est désigné Meilleur Africain ayant initié des actions de développement local en faveur des populations.

Chevalier de l`Ordre du Mérite de Côte d`Ivoire en 1988 et Officier de l’Ordre du Bélier en 2004, Robert Beugré MAMBE est Vice-président de l’Association Internationale des Maires francophones (AIMF), Vice-président Afrique de Métropolis, Vice Président de l’Association Internationale des Villes Messagères de la Paix (AIVMP), regroupant les villes du Monde reconnues par l’ONU comme « Villes Messagères de la Paix » et Vice-Président de l’Association Internationale des Régions Francophones (AIRF). Aux dernières élections locales, il venait d’être élu Maire de la commune de Songon dans le district d’Abidjan.

Robert Beugré Mambé, est marié, père de 4 enfants et titulaire d’un diplôme de 3ème cycle européen.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

