« Marche Rose 2023 ». C’est l’activité initiée par Dr Carine Attiou/Bagré le samedi 21 octobre 2023 au rond-point de contournement de Loumbila, pour sensibiliser contre le cancer du sein. Elle a été accompagnée dans cette Marche Rose par des personnes et structures impliquées dans la lutte contre le cancer du sein.

Le mois d’octobre, faut-il le rappeler, est appelé octobre rose, car consacré à une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Dr Carine Attiou/Bagré, médecin oncologue chirurgien au centre hospitalier universitaire Tengandogo, a initié pour sa part une Marche Rose au carrefour de Loumbila pour participer à la sensibilisation contre le cancer du sein. « Nous avons eu pour idée de marquer le coup d’octobre rose au Burkina Faso à travers la Marche Rose 2023. Cela pour participer à la sensibilisation sur le cancer du sein« , a-t-elle justifié.

À l’entendre, c’est au regard de l’augmentation du nombre de cas du cancer du sein, surtout au Burkina Faso, un mal qui est considéré comme le premier cancer chez la femme, qu’elle a organisé la Marche Rose 2023 pour sensibiliser à travers le sport. D’ailleurs, quoi de mieux que le sport pour célébrer une journée qui fait la promotion de la santé.

Carine Attiou/Bagré l’a dit : « nous avons pensé qu’il serait bon, pour un début de marquer notre coup à travers une marche sportive en sachant que le sport permet d’améliorer les réponses en ce qui concerne les traitements. Les femmes qui ont une activité physique et qui sont sous traitement améliorent leur longévité.

Également, le sport concourt à augmenter les chances de ne pas faire un cancer. Le nombre de nouveaux cas de cancer était de 1926 en 2020, selon GLOBICAN et près de 80% des cas était de découverte tardive. Un auto examen des seins contribue à une découverte précoce et augmente les chances de GUÉRISON« , a soutenu Dr Carine Bagré Attiou.

L’Association de lutte contre les cancers féminins ONG Eureka n’a pas voulu se faire compter l’évènement de ce samedi 21 octobre 2023. Ehako Marie Claire, présidente de l’Association, a mobilisé ses membres pour cette Marche Rose 2023. « Nous avons joint notre image à la marche de ce matin parce que nous luttons pour la même cause.

La cause du cancer du sein, c’est notre cause, c’est notre combat de tous les jours. Nous avons donc profité pour associer nos membres aujourd’hui pour honorer la mémoire de toutes celles qui se sont battues contre le cancer du sein, mais qui malheureusement nous ont quitté et celles qui sont encore en train de lutter aujourd’hui pour leur guérison » a expliqué Mme Ehako.

Elle a promis que dans les jours à venir son association va s’évertuer à sensibiliser les masses sur le cancer. Un mal qui est selon elle méconnu très souvent par une bonne partie de la population.

« Beaucoup pensent que le cancer est une maladie contagieuse, que c’est une maladie sexuellement transmissible alors que ce n’est pas le cas (…) Nous allons sensibiliser pour que les gens aient une bonne information sur les facteurs de risques, sur les symptômes qui doivent les inciter à aller consulter un médecin« , a-t-elle indiqué.

Les femmes n’étaient pas les seules intéressées par cette marche Rose 2023. Ibrahim Belem est venu soutenir l’initiative de la Marche Rose 2023. Pour lui, en tant qu’homme, nous sommes aussi concernés par le cancer du sein en ce sens que, selon lui, les hommes doivent accompagner les femmes dans la prévention de la maladie, mais aussi, prendre les dispositions pour ne pas contracter la maladie parce que l’homme aussi est susceptible de contracter le cancer du sein.

Pour l’heure, la promotrice donne rendez-vous l’année prochaine pour une autre Marche Rose dont elle espère encore plus grande que pour cette première édition.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

