Journée mondiale de la santé mentale au Burkina Faso : Les acteurs cogitent à Ouagadougou

Le Groupe de travail technique santé mentale et soutien psychosocial (GTT SMSPS) a célébré la journée mondiale de la santé mentale à travers une conférence suivie d’une séance d’aérobic, le vendredi 27 octobre 2023 à Ouagadougou.

Tour à tour, la coordination du Groupe de travail technique santé mentale et soutien psychosocial (GTT-SMSPS) et des chercheurs ont apporté leurs expertises dans les communications sur l’état des lieux de la santé mentale au Burkina Faso. Les activités de la coordination, l’état de la réponse humanitaire et la prise en charge de la santé mentale au Burkina Faso ont été servis aux participants.

Dr Estelle Edith Dabiré Dembélé, Secrétaire Générale du ministère de la santé, a fait comprendre que la santé mentale est très importante. « Il n’y a pas de société saine, constructive, sans santé mentale », a-t-elle relevé.

Elle a indiqué que la particularité de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale au Burkina est liée au contexte socio sécuritaire difficile dans plusieurs régions avec son lot de personnes déplacées internes (PDI) et des victimes liées au terrorisme.

Cependant, elle a rassuré que son département est déjà engagé dans la promotion de la santé mentale, du bien-être et la prévention des troubles mentaux. Il s’agit, entre autres, de l’élaboration d’un plan stratégique qui couvre la période 2022 à 2026, l’élaboration des modules de formation et la formation des spécialistes en santé mentale.

Un appel a été lancé par la Secrétaire Générale du ministère de la santé à tous les acteurs du système de santé, aux humanitaires et au monde communautaire à s’investir davantage pour que la santé mentale soit un droit universel au Burkina Faso.

Wendnekôta Gédéon SANGO (Stagiaire)

Burkina 24

