Dans le cadre du projet de lutte contre la prolifération des déchets plastiques mis en œuvre dans 30 communes de 9 régions du Burkina Faso dont :

la Boucle du Mouhoun, les Cascades, le Centre Est, le Centre Sud, le Centre Ouest, le Centre Nord, les Hauts Bassins, le Plateau Central, le Nord,

le Ministère en charge de l’environnement à travers la DGPE (Direction Générale de la Préservation de l’Environnement), en collaboration avec le Programme de Micro-Financements du Fond pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM-PNUD) et ses partenaires communautaires, invitent tout citoyen du Burkina Faso, de l’Afrique et du monde à renoncer aux emballages plastiques et à privilégier lors des achats, les sacs et emballages réutilisables qui présentent des avantages socioéconomiques et environnementaux pour tous.

Ma commune sans déchets plastiques à l’horizon 2025, Je m’engage !

Pour la DGPE Pour le PMF/FEM-PNUD Tel : +22678550985 Tel : +22679006262 E-mail : [email protected] E-mail : [email protected]

