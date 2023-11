Cinéma : Les SOTIGUI Awards 2023 s’ouvrent avec le Sénégal en tant qu’invité d’honneur

publicite

Les activités de la 8e édition des SOTIGUI Awards ont démarré ce mercredi 8 novembre 2023. Au programme de cette première journée, un panel sur le cinéma sénégalais et une projection de films dans la soirée. Le Sénégal est le pays invité d’honneur de cette édition.

C’est parti pour la 8e édition des SOTIGUI Awards. À tout seigneur tout honneur ! La première activité de cette édition est consacrée à faire lumière sur le cinéma sénégalais, pour magnifier le pays invité d’honneur. Mais qui de mieux placé pour parler du cinéma sénégalais que Christiane Dumont, actrice comédienne sénégalaise et représentante de l’Académie des SOTIGUI à Dakar ?

Parlant des belles lignes que le cinéma est en train de se tracer, elle affirme que le Sénégal ne fait que maintenir le flambeau qui lui a été légué par Ousmane Sembene. « Aujourd’hui, il est important pour nous de pouvoir continuer à entretenir cet héritage. Ce n’est pas seulement par le Sénégal mais tout le monde qui met la main à la pâte », a-t-elle laissé entendre.

Rebondissant sur le cinéma africain, Christiane pense que le partage d’expériences entre les acteurs africains peut changer la donne au vu des difficultés auxquelles ces derniers font face. Sur la question des rémunérations des acteurs, elle soutient que c’est un mal « profond » qui n’existe pas qu’au Burkina Faso mais dans pas mal de pays du continent.

« Au Sénégal également et dans d’autres pays, il est temps que ce statut soit ferme, soit bouclé. Que la rémunération des acteurs soit encadrée. Et pour ça, on a besoin de l’aide des ministères (en charge de la culture, ndlr), et même des prises en charge.

On ne veut plus aujourd’hui qu’un acteur malade soit obligé de faire une quête, de mobiliser des gens pour pouvoir se soigner. Notre métier est un métier noble et à travers ce métier, on éduque, on enseigne, on passe énormément des messages », a-t-elle renchéri.

Selon Kevin Moné, président de l’Académie des SOTIGUI Awards, aujourd’hui dans la région ouest-africaine le Sénégal et la Côte d’Ivoire sortent du lot de par leurs productions cinématographiques. Raison pour laquelle, dit-il, il était important pour eux de faire un zoom sur les efforts consentis par le Sénégal pour que son cinéma soit positionné à ce niveau.

Par ailleurs, il dit que l’acteur burkinabè ne vit plus pleinement de son art. Et pour corriger cela, les SOTIGUI souhaitent qu’il y ait un « barème clair » en termes de minima à payer aux acteurs pour la réalisation d’un film.

En rappel, les SOTIGUI se tiennent du 8 au 11 novembre 2023 à Ouagadougou, des panels, des projections des films et la grande soirée de récompense aux différents acteurs du Burkina et de l’Afrique.

