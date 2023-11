« L’objectif, c’est d’aller en coupe du monde » (Hubert Velud)

publicite

Les Étalons du Burkina Faso affrontent la Guinée-Bissau puis l’Éthiopie respectivement les 17 novembre à Marrakech et 21 novembre 2023 à El Jadida, dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde 2026. Ce mercredi 8 novembre 2023, le sélectionneur national Hubert Velud a donné la liste des 25 Poulains qui iront mouiller le maillot pour ces phases de la qualification de la zone Afrique. Dans cette liste, le capitaine des Étalons Bertrand Traoré et Hervé Koffi signent leurs retours.

Si les Hommes de Hubert Velud veulent jouer leur toute première Coupe du monde, il leur faudra terminer premiers du groupe A contenant l’Égypte, l’Éthiopie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone ou encore le Djibouti. Les deux premières rencontres de ces rendez-vous se tiennent les 17 novembre à Marrakech et 21 novembre 2023 à El Jadida. Dans la liste de Hubert Velud, on note 25 joueurs et le retour du capitaine des Étalons Bertrand Traoré et le gardien de but Hervé Koffi.

Pour le sélectionneur national, ces rencontres ont pour objectif la qualification au mondial . « Les qualifications en coupe du monde, on peut constater, c’est un peu particulier par rapport à ce qu’on a l’habitude. 10 matchs sur deux ans, c’est très particulier, c’est un marathon. Dès le début de ce championnat, l’objectif c’est d’aller en coupe du monde dans un groupe difficile. C’est vrai qu’après ces deux matchs tout sera possible encore, c’est très loin », a indiqué Hubert Velud.

Dans ces 25 joueurs, on peut d’ores et déjà noter le manque de temps de jeu de près de 30% de l’effectif. « On a des joueurs qui ont arrêté leur championnat, mais, paradoxalement peut-être qu’il y a plus de temps de jeu que d’autres parce que son club fait beaucoup de matchs amicaux jusqu’à la trêve internationale.

Il y a aussi des joueurs qui ont été performants aux dernières rencontres et qui n’ont pas joué des matchs parce qu’ils ont pris des cartons rouges. Il y aussi des joueurs qui ont des temps de jeu mais qui ne conviennent pas ; vous voyez un peu le paradoxe », a ajouté le sélectionneur national pour justifier ses choix.

Ces éliminatoires, dès que lancés, se joueront en 2 ans soit jusqu’au 25 octobre 2025. Les Etalons devront donc mouiller le maillot en 10 matchs contre 5 autres équipes.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

