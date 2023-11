Promotion immobilière : Des acteurs du domaine s’approprient la nouvelle législation en vigueur

publicite

Le ministère de l’urbanisme, des affaires foncières et de l’habitat a organisé un atelier d’appropriation de la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso et ses textes d’application avec les acteurs du domaine. Promoteurs immobiliers précédemment agréés, ex coopératives de l’habitat, ainsi que les opérateurs économiques et investisseurs désireux d’exercer l’activité de promotion immobilière dans le nouvel environnement juridique et les techniciens du ministère de l’urbanisme sont les participants à cet atelier qui doit durer quatre jours.

Nul n’est censé ignorer la loi. C’est fort de cette maxime que le ministère de l’urbanisme, des affaires foncières et de l’habitat a organisé un atelier au profit des acteurs de son domaine. Cet atelier a été ouvert ce 8 novembre 2023. L’objectif étant d’éclairer leur lanterne sur les nouveaux textes et décrets régissant le secteur de l’immobilier au Burkina Faso.

« La nouvelle législation sur la promotion immobilière comporte des innovations majeures allant de la constitution de la personne morale pouvant exercer l’activité de promotion immobilière au produit que celle-ci devra présenter en passant par le cahier des charges à observer.

Il convient d’admettre qu’une bonne pratique de la promotion immobilière requiert la maîtrise parfaite de l’ensemble des textes qui organisent l’activité », a dépeint Gueswendé Marc Ouédraogo, Secrétaire général du ministère en charge de l’urbanisme.

Il a indiqué que dans l’optique de vulgariser cette nouvelle législation, il est apparu opportun d’échanger avec les personnes intéressées par l’activité immobilière. Ce, « pour uniformiser les connaissances et compréhensions afin d’assurer une mise en œuvre réussie de cette législation », a-t-il spécifié.

Selon Gueswendé Marc Ouédraogo, pendant quatre jours, les participants vont s’approprier la législation sur la promotion immobilière, avoir des explications sur le contenu de la loi n°008-2023/ALT du 20 juin 2023 portant promotion immobilière au Burkina Faso ; sur le contenu des textes d’application de la loi n°008-2023/ALT du 20 juin 2023 portant promotion immobilière au Burkina Faso ; améliorer leurs connaissances des futurs promoteurs immobiliers sur les dispositions de la loi n°008-2023/ALT du 20 juin 2023 portant promotion immobilière au Burkina Faso et ses textes d’application.

Le SG a assuré que le ministère en charge de l’urbanisme et les ex-promoteurs immobiliers ont enterré la hache de guerre en ce qui concerne justement l’application de cette nouvelle législation. « Aujourd’hui tout le monde regarde dans la même direction.

La preuve a été donnée avec l’atelier national de validation des textes d’applications dont on a parlé tout à l’heure où les promoteurs immobiliers étaient largement représentés, ont donné leurs contributions. Certaines de leurs propositions ont été prises en compte à leur satisfaction », a assuré Gueswendé Marc Ouédraogo pour terminer.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

