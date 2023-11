Efficacité pour un système sanitaire performant : Les communicateurs en santé outillés

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans sa politique nationale de développement sanitaire 2021-2023, le ministère de la santé et de l’hygiène publique a organisé un séminaire des communicateurs en santé sur la thématique « Quelle communication efficace pour un système de santé performant ? ». cette session de formation qui s’est ouverte le mercredi 8 novembre s’étend jusqu’au 9 novembre 2023, à Manga, dans la cité de l’épervier.

La suite après cette publicité

« La situation sanitaire actuelle marquée par l’émergence de certaines maladies comme la dengue, le Chikungunya et la persistance d’autres maladies demandent une meilleure coordination et un renforcement des actions de communication au sein de l’opinion nationale et internationale », a précisé la secrétaire générale du ministère de la santé, Dr Dembélé/ Dabiré Estelle.

C’est au vu de cette situation que le ministère en charge de la santé a jugé utile d’initier ce séminaire, dans l’optique de renforcer le rôle des communicateurs dans le système de santé d’une part, et d’autre part une inter corrélation des interventions en matière de communication.

En d’autres termes, cette session de formation se veut une tribune pour renforcer la gestion et l’animation des réseaux sociaux, faire un exposé sur la communication stratégique et ses différentes implications, faire un exposé sur la communication en temps de crise : Technique et stratégie de lutte contre la désinformation.

« La communication digitale ne doit pas être une bouteille jetée en mer », prévient Yannick Naré, consultant en communication. Aussi formateur de ce séminaire, il est revenu sur les outils essentiels qui seront distribués aux communicateurs en santé afin de renforcer leurs capacités au mieux.

« D’abord c’est les différents canaux en matière de communication digitale. Nous allons partir des statistiques fiables qui existent au niveau national et international, et voir un peu quel choix nous pouvons opérer à travers ces canaux digitaux pour pouvoir être mieux efficaces à la communication », a-t-il clarifié.

Pour les bénéficiaires, c’est une initiative qu’ils accueillent les bras ouverts. Étant donc dans une situation de crise, la communication joue un rôle prépondérant pour une sortie de crise. Cette session de formation va alors contribuer à affûter les armes des communicateurs pour plus d’efficacité dans l’exercice de leur fonction.

« Je voudrais vraiment saluer notre hiérarchie pour cette initiative, et souhaiter que de telles initiatives soient perpétuelles, que ça se renouvelle, parce qu’aujourd’hui c’est les communicateurs en santé, demain ça peut être d’autres acteurs et les thèmes peuvent être renouvelés », a plaidé Sorou Sanou, communicant au CHU Yalgado Ouédraogo.

Ce séminaire de communicateurs en santé, premier du genre se tient sous le thème « Quelle communication efficace pour un système de santé performant ? ». Il se tient du 7 au 9 novembre 2023, dans la région du Centre Sud, précisément à Manga.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite