C’est parti pour la 2e édition du festival de film « AlimenTerre »

Semfilms/Ciné droit libre, Humundi en collaboration avec leurs partenaires ont officiellement lancé la deuxième édition du festival de film dénommé « AlimenTerre », le mercredi 8 novembre 2023, à Ouagadougou. « Quelle alternative pour un système alimentaire durable ? », est le thème de cette édition. Ce festival se tient au palais de la jeunesse et de la culture Jean Pierre Guingané du 8 au 11 novembre 2023.

Informer et alerter sur les enjeux de l’importance de l’agriculture pour l’autonomisation alimentaire afin de promouvoir les produits locaux, c’est l’objectif annoncé par les organisateurs de la deuxième édition du festival de films dénommé « Alimenterre ». L’édition a été lancée le mercredi 8 novembre 2023.

Pour le coordinateur, Abdoulaye Diallo, ce festival est un événement alternatif qui traite de la question du pastoralisme, du système de l’alimentation durable, la question du foncier et de l’agro écologie, etc. « C’est un festival qui existe depuis la Belgique et d’autres pays.

C’est une sorte de plateforme où les experts vont se retrouver avec le public pour discuter de ces questions, projeter des films, faire des débats pour amener les experts qui sont très souvent dans leur laboratoire dans leurs champs mais qui ne partagent pas leurs idées avec la population », a expliqué le coordinateur du festival.

Il y aura des panels, des expositions de produits Bio et issus des recherches (50 expositions), des ateliers (dans les matinées), un espace enfants qui va les initier aux techniques sur la question, et des films qui vont finir par des débats, des grands concerts, etc.

Le programme a valu le parrainage de Alfred Sawadogo, PCA de SOS Sahel international Burkina Faso. « Notre organisation qui est présente sur le terrain depuis 40 ans est au cœur de la problématique des terres. Dans au moins 4 ou 5 régions, même quand il pleut normalement, les récoltes sont toujours insuffisante pour nourrir les familles.

Donc il est temps que nous reconsidérons la terre telle quelle est, c’est-à-dire un être qu’il faut nourrir, pour que nous puissions augmenter sa capacité. Ce festival est une bonne initiative qui va permettre des données qui vont dégager des recommandations au niveau du gouvernement », a dit le parrain pour justifier sa présence à ce festival.

Cet événement est co-organisé par Humundi (ex- SOS Faim Belgique, une ONG belge créée en 1964). Cette organisation a également annoncé le changement de son logo en cette soirée.

Le lancement du logo de Humudi

Cette structure avec un réseau de 70 partenaires dit contribuer, en relation avec des mouvements de producteurs agricoles et d’autres mouvements citoyens, aux processus de changement social luttant contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, selon sa directrice pays Alimata Sawadogo.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

