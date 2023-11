Lutte contre la dengue au Burkina Faso : Bientôt des drones dans les airs pour des opérations de pulvérisation

publicite

Accompagné d’une équipe médicale russe venue apporter son soutien au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de la dengue, le ministre en charge de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou a supervisé une opération de pulvérisation intradomiciliaire et de pulvérisation spéciale ce lundi 13 novembre 2023, quartier Zone 1 de Ouagadougou.

Le ministère en charge de la santé va en guerre contre les moustiques dans le cadre de ces actions de riposte contre l’épidémie de dengue qui a déjà causé 421 décès au Burkina Faso à la date d’aujourd’hui.

Les deux grandes villes du pays c’est-à-dire Ouagadougou et Bobo-Dioulasso restent les plus touchées. Sur 95 785 cas suspects plus de 42 516 probables cas ont été testés positifs à la dengue sur l’ensemble du territoire national.

Cette supervision des opérations de pulvérisation sur le terrain avec l’équipe médicale russe permet selon le ministre en charge de la santé, Dr Robert Kargougou à ces médecins russes de voir ce qui est fait en matière de pulvérisation et leur présenter les différents défis auxquels le pays fait face afin de bénéficier de leur accompagnement.

«Et je puis vous assurer que nous avons eu une oreille attentive de leur part pour pouvoir nous accompagner en matière de logistique pour que nous puissions démultiplier le nombre d’appareils et aussi le nombre de logistiques pour pouvoir répondre efficacement», a-t-il laissé entendre.

Le ministre Kargougou a annoncé l’intensification de ces opérations de pulvérisation à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou qui restent jusqu’ici les villes, les plus touchées par l’épidémie.

«Déjà ces derniers jours, nous avons encore acquis plus d’appareils de pulvérisation semi-motorisés que nous avons mis à la disposition des équipes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Et nous avons aussi acquis plus d’appareils de pulvérisation mobile ce qui permet de faire la pulvérisation spéciale », a-t-il confié.

Au-delà de cela, Dr Kargougou a fait connaître que son département entrevoit dans les prochains jours après concertation avec les services sécuritaires, ils lanceront des drones dans les airs pour des opérations de pulvérisation.

«Donc j’annonce que dans les tous prochains jours , nous allons encore intensifier cette pulvérisation intradomiciliaire, cette pulvérisation spéciale pour que nous puissions véritablement contrer cette épidémie», a-t-il rassuré.

Ces opérations ont des retombées positives, à entendre Robert Kargougou . «L’Impact est visible. C’est vrai que l’épidémie reste active mais nous pouvons dire sans risque de nous tromper que si nous n’avions pas lancé la pulvérisation intradomiciliaire et la pulvérisation spaciale, nous aurions eu certainement encore plus de cas», a-t-il affirmé.

Le ministre a conclu son propos en invitant les Burkinabè à être propres autour d’eux et d’assainir leur environnement afin de ne pas permettre la multiplication des moustiques qui sont à la base de cette maladie.

