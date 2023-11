Burkina Faso : L’armée poursuit ses offensives contre les terroristes

publicite

Les vecteurs aériens ont nettoyé ce lundi 13 novembre 2023 une base terroriste dans la Boucle du Mouhoun, en tuant tous ses occupants, pendant que des VDP au Centre-nord ont neutralisé des terroristes qui leur ont tendu une embuscade, a appris l’AIB de sources sécuritaires.

Dans la nuit du 12 au 13 novembre 2023 aux environs de 2h du matin dans la Boucle du Mouhoun, l’armée burkinabè a déclenché une opération, après avoir appris la présence de terroristes. C’est ainsi qu’elle va détecter une base terroriste, à une dizaine de kilomètres de Toéni.

Les observations se sont poursuivies jusqu’au petit matin avant que l’assaut ne débute. Les frappes déciment tout le groupe pendant qu’un seul arrive à s’échapper. Mais il va s’écrouler non loin raid-mort. Rien n’est resté dans la base à part le bétail volé.

Les Forces combattantes vont rééditer le même exploit dans la matinée du 13 novembre 2023 sur l’axe Bourzanga-Kongoussi. Au niveau de Kourpélé, des éléments terroristes embusqués se sont lancés sur des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Fort heureusement, les VDP étaient sur leurs gardes et vont réussir à infliger une défaite retentissante aux criminels, obligés de prendre la fuite, abandonnant des corps et quelques armes et motos. Les VDP récupèrent la logistique abandonnée et poursuivent leur mission. Alertés, les vecteurs aériens vont entrer en action. Les fuyards sont pistés vers Rollo ensuite Namsiguia où se trouve leur base.

Ils y arrivent nombreux par plusieurs binômes et s’engouffrent dans un grand bâtiment pour certainement soigner leurs blessés.

Un missile s’abat sur le bâtiment et seuls six assassins arrivent à prendre leurs jambes à leurs cous pour se sauver.

Peine perdue, les pilotes de l’armée de l’air vont tous les neutraliser. D’autres terrifiés ont couru jusqu’à ce que mort s’en suive. Par ailleurs les refuges dans la brousse, les bois et le QG ont été totalement détruits.

Les unités au sol comptent des dizaines de terroristes tués. Elles parachèvent le travail et ramassent la logistique. L’armée compte accroître la pression jusqu’à ce que les ennemis de la Nation comprennent qu’ils n’ont pas d’autres choix que de déposer les armes.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

