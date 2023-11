Coupe du monde 2026 : « C’est un rêve », avoue Blati Touré

publicite

Blati Touré a rejoint la sélection des Étalons pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Burkina Faso débute face à la Guinée Bissau le vendredi 17 novembre 2023. Pour Blati Touré, cette campagne des éliminatoires est une opportunité à saisir pour disputer cette compétition pour la première fois.

Après leur qualification à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire, les Étalons du Burkina Faso se lancent dans une nouvelle campagne. Il s’agit de celle des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Blati Touré est l’un des premiers Étalons présents à la séance d’entraînement.

« On a de très bonnes sensations. On est conscient que c’est un match très important. Je constate que tout le monde est investi. Tout le monde se donne à fond. On fait de bonnes séances d’entraînement », avoue Blati Touré.

Un rêve pour Blati Touré

Le Burkina Faso ne s’est jamais qualifié pour une phase finale de la Coupe du monde. Cette fois-ci, le règlement prévoit neuf places pour l’Afrique et la possibilité de la qualification d’une dixième à travers un barrage.

Pour Blati Touré, la qualification à la Coupe du Monde est un objectif. « C’est un rêve. On est tous conscient de l’opportunité qu’il y a. il faut bien la saisir », assure Blati Touré, milieu de terrain des Étalons.

Après la Guinée Bissau, le Burkina Faso affrontera l’Éthiopie pour la deuxième journée de ces éliminatoires.

