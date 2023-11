Lutte contre le terrorisme : « Il n’y a pas un ciblage vis-à-vis d’un individu ou d’une communauté » (Colonel Hubert Yaméogo)

publicite

La salle de réunion du conseil régional de l’Est, devenue exiguë pour la circonstance, a servi de cadre le lundi 13 novembre 2023, à un remarquable face-à-face entre des leaders de la communauté Peulh du Gourma, le Gouverneur de la région, les premiers responsables des Forces de Défense et de Sécurité et les autorités administratives et judiciaires. La présente rencontre est le fruit d’un projet initié par un groupe de leaders de la communauté Peulh, résidant à Fada N’Gourma. Un mémorandum, résultat d’un processus participatif qui a consisté aux choix de points focaux assermentés pour mener des rencontres dans tous les quartiers de Fada N’Gourma, a été remis au Gouverneur de la Région de l’Est.

Le lundi 13 novembre 2023, des leaders de la communauté Peulh du Gourma comme un seul homme se sont retrouvés dans la salle de réunion du conseil régional de l’Est, pour échanger avec les autorités administratives, judiciaires et les Forces de défense et de sécurité de la région.

Issouf Diallo, un des leaders de la communauté Peulh du Gourma, a expliqué qu’au-delà de cette autocritique, la communauté fait aussi un diagnostic sans complaisance de la situation. Le Colonel Hubert Yaméogo, Gouverneur de la Région de l’Est, patron de cette rencontre « félicite les porteurs de cette initiative de prise de conscience et lance un appel à l’ensemble de cette communauté à s’impliquer davantage dans les cadres de dialogue et de cohésion sociale qui existe déjà dans la région et au niveau national ».

Le Colonel Hubert Yaméogo situe le contexte dans lequel la lutte se mène et lance un appel à la communauté Peulh du Gourma : »Il se trouve que dans la situation où nous vivons, la complexité de la lutte contre le terrorisme et la nature diffuse de cette menace, fait que personne n’est à l’abri d’agression de la part des groupes armés terroristes.

Dans l’action de nos Forces de Défense et de Sécurité pour enrayer ces menaces, il est arrivé qu’il y ait des victimes collatérales. Mais il n’y a pas un ciblage vis-à-vis d’un individu ou d’une communauté. C’est un appel au niveau de la communauté de resserrer les coudes pour pouvoir lutter contre le phénomène. Et cette communauté au regard de sentiments qui sont développés en son sein est restée en retrait depuis un certain temps, de sorte que tout ce qui est comme activité de cohésion semble prêcher dans le désert ».

Le Gouverneur de la région de l’Est, satisfait d’une telle démarche garde l’espoir que le meilleur reste à venir : « Mais je pense que c’est une prise de conscience au niveau des membres qui a conduit les leaders de la communauté à nous approcher pour qu’on puisse échanger et voir comment dans un seul élan nous puissions vivre ensemble, partager nos espaces ensemble dans la quiétude et que les vies soient protégées. »

Et de conclure que « l’État a organisé la société autour des principes, autour des règles. C’est d’abord qu’on puisse s’insérer tous dans ces règles et cultiver la cohésion sociale tant demandée. Nous avons des communautés qui ont vécu ensemble des centaines d’années. C’est un héritage que nous devons préserver ».

La rencontre a pris fin par des mots de remerciements, la remise d’une quittance de versement au trésor public d’une somme de 571 000 mille FCFA pour l’effort de paix et un mémorandum au Gouverneur de la région de l’Est.

Amadou SOW

Correspondant Burkina 24 à Fada N’Gourma

