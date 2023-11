Mondial U17 : Une deuxième défaite des Étalons !

publicite

Après sa lourde défaite face à la France (3-0) lors de son premier match dans le groupe E du Mondial U17, le Burkina Faso est une fois de plus tombé, et cette fois contre les USA (2-1) ce mercredi 15 novembre 2023.

Les protégés de Brahima ont pourtant bien débuté cette rencontre même si toujours et comme d’habitude l’efficacité n’a pas été au rendez-vous. A cette rencontre, à la fin de la première période, tout juste avant les temps additionnels c’est bien l’équipe de l’Oncle Sam qui ouvre le score malgré une bonne première période des Poulains de Brahima Traoré.

Un calvaire qui ne va pas s’arrêter là, dans cette période. En effet, dans les temps additionnels de cette première mi-temps, c’est bien les USA qui font le break, 2-0. A la reprise ce sont des Etalons bien perdus qui sont remontés sur la pelouse.

Conséquences, des occasions manquées, des ballons perdus, des actions qui indiquent clairement cette frustration. Du moins, jusqu’à la 89ème, où les Etalons cadets ont trouvé le chemin des filets (2-1).

C’est la 5e participation des Etalons cadets à une coupe du monde de leur catégorie. Il s’agit de 1999 (Nouvelle Zélande), 2001 (Trinidad et Tobago), 2009 (Nigeria), 2011 (Mexique) et 2023 (Indonésie). La prochaine rencontre opposera les Etalons à la Corée. Les Etalons s’afficheront avec 0 point et -4 au compteur.

