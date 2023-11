Burkina Faso # Guinée Bissau : « C’est un match à ne pas négliger » (Edmond Tapsoba)

publicite

Edmond Tapsoba, blessé ne jouera pas le match face à la Guinée Bissau. Mais sur insistance du sélectionneur Hubert Velud, il est venu apporter son soutien à ses coéquipiers pour le match entre le Burkina Faso et la Guinée Bissau prévu le vendredi 17 novembre 2023.

« Tous les matchs sont importants. Quand on t’appelle pour défendre un pays, c’est que tu as un devoir à faire. Il faut prendre le match au sérieux », déclare Edmond Tapsoba à son arrivée en équipe nationale. Ses coéquipiers affrontent les Djirstus de la Guinée Bissau pour le premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Il est venu apporter son soutien à ses coéquipiers. « On gagne les deux premiers matchs et on verra la suite », s’exprime Edmond Tapsoba sur le sujet. Pour cela, il faut prendre l’adversaire au sérieux que Edmond Tapsoba connaît bien.

« La Guinée a de bons joueurs. J’ai eu l’occasion de jouer avec deux ou trois quand j’étais au Portugal. C’est un match à ne pas négliger si on veut avoir nos chances de qualifications. Cela commence par le match de demain », concède-t-il. Le Burkina Faso recherche une première qualification à la Coupe du Monde.

