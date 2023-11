Mondial 2026 : « On a tous un rêve de jouer la coupe du monde » (Adama Nagalo)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Jouer la coupe du monde, c’est le rêve des Etalons. En tout cas, c’est ce qu’affirme bon nombre de joueurs. En préparation pour les premières journées de qualification, c’est le discours tenu par Adama Nagalo et Cédric Badolo le mercredi 15 novembre 2023.

La suite après cette publicité

En préparation depuis le 13 novembre 2023, l’objectif est clair pour les Étalons du Burkina Faso, tout donner pour le mondial 2026. Le sélectionneur Hubert Velud parlait de l’importance de bien commencer ces phases.

« On veut prendre les 6 points. Ces deux matchs qui viennent sont très importants pour nous. Et c’est important de bien commencer la compétition parce que c’est une grande compétition. On a tous un rêve de jouer la coupe du monde. Donc c’est important pour nous de bien rentrer dans la compétition. On doit commencer dès les premières minutes, c’est très important » , a indiqué Adama Nagalo.

Pour Cédric Badolo l’équipe est prête pour ramener ces points. « Ça va être un très bon match. On s’entraîne bien. Tout le monde va bien. Je pense qu’on peut faire un très bon match et pourquoi pas ramener les points. C’est le premier match qui est important. C’est un moment pour nous d’apporter un peu de joie dans le cœur de chaque Burkinabè et on va faire l’effort de l’apport », a dit Cédric Badolo.

En rappel, les Etalons affrontent la Guinée-Bissau et l’Éthiopie respectivement les 17 novembre à Marrakech et 21 novembre 2023, dans le cadre des premières journées de qualification du mondial 2026.

Écouter l’article

publicite