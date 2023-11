Contribution des ONG/associations au développement du Burkina Faso : La Fédération nationale des Groupements Naam a investi près de 7 milliards de FCFA

publicite

0 Partages Partager Twitter

S’il y a un domaine dans lequel le Burkina Faso peut présenter fièrement ses lauriers, c’est bien celui des ONG et associations qui œuvrent pour le développement socioéconomique du pays. Depuis des décennies, ces acteurs ont compris que seule l’organisation des populations peut permettre de repousser les limites de la pauvreté et élargir les parcelles de bien-être pour tous.

La suite après cette publicité

Pour pouvoir mesurer l’impact des interventions, l’Etat, à travers le ministère en charge de l’économie produit, chaque année, un rapport sur la contribution des ONG, Associations de Développement et Fondations du Burkina Faso.

Le dernier rapport qui couvre l’année 2021 est en cours de finalisation par la DG COOP. Selon les premières données de ce rapport, ces organisations ont investi plus de 179 milliards de FCFA dans les différentes régions du Burkina Faso. Ces investissements ont concerné plusieurs secteurs, allant de l’éducation à la santé en passant par les activités génératrices de revenus de femmes, la production agro-sylvo-pastorale, etc.

Cette version du rapport fait également un zoom sur les 10 plus grands contributeurs en 2021. En effet, parmi les ONG et associations de développement, Compassion International Burkina Faso se place en première position avec plus de 18 milliards de FCFA investis.

Un fait majeur à noter, la première organisation locale qui figure parmi les 10 premiers est la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN) qui arrive en 3ème position après les ONG Compassion International et Save The Children International.

Selon le rapport, la FNGN a investi près de 7 milliards de FCFA au cours de l’année 2021. Sur les 3 dernières années, c’est un bond en avant. En effet, dans le rapport de l’année 2019, la FNGN (avec 3,34 milliards de FCFA) se plaçait 8e dans le top 10 des plus grands contributeurs. En 2020, les Groupements Naam se sont retrouvés 7e avec un total d’investissements de 5,47 milliards de FCFA.

En rappel, la Fédération nationale des Groupements Naam, dont la philosophie est « développer sans abimer », a été créée en 1967 par l’emblématique Dr Bernard Lédea Ouédraogo. Elle est présente dans 11 régions et 1.800 villages.

Ses domaines d’intervention sont principalement la formation des acteurs à la base, la restauration de l’environnement, l’agroécologie, la microfinance, l’appui aux activités génératrices de revenus des femmes, la production maraichère, le conseil à l’exploitation familiale, l’amélioration de la sécurité alimentaire, l’alphabétisation, la communication, les énergies renouvelables, la promotion de la paix et la cohésion sociale, la transformation des produits agricoles, etc.

Enfin, il faut noter que la FNGN est l’une des plus grandes organisations paysannes du Burkina, qui a déjà partagé ses expériences réussies en Afrique et dans le monde.

Correspondance particulière

Pour Burkina 24

Écouter l’article

publicite