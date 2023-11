Fin de séjour du président nigérien à Ouagadougou : Le Capitaine Ibrahim Traoré invité à Niamey

publicite

(Ouagadougou, 23 novembre 2023). Le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), Chef de l’Etat du Niger, le Général de Brigade Abdourahamane TIANI a quitté Ouagadougou ce jeudi, en fin de soirée après une visite d’amitié et de travail dans notre pays ; sur une note de satisfaction et de reconnaissance au Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE et au peuple burkinabè pour la solidarité et le soutien manifestés au peuple nigérien.

Ce séjour a permis aux deux Chefs d’Etat d’échanger sur des perspectives de renforcement de l’excellente coopération bilatérale et celle entre les trois pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Dans le communiqué final, les présidents TIANI et TRAORE ont réaffirmé leur volonté d’unir leurs forces pour relever le défi de la souveraineté et du développement économique et social de leur Nation dans un monde multipolaire avec pour seule boussole, les intérêts supérieurs de leurs peuples.

« Son Excellence le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat du Niger a invité Son Excellence le Capitaine IBRAHIM TRAORÉ, Président de la transition du Burkina Faso, Chef de l’Etat à se rendre en visite officielle au Niger. Cette invitation a été acceptée avec gratitude et la date sera fixée par voie diplomatique », peut-on lire dans le communiqué conjoint final.

Source : Direction de Communication de la Présidence du Faso

