Médias : 37 productions journalistiques en lice pour le Prix PaxSahel 2023

publicite

0 Partages Partager Twitter

37 œuvres journalistiques dans différentes catégories ont été retenues pour la 7e édition du concours Prix PaxSahel pour le Journalisme sensible aux Conflits (JSC) 2023. Le Réseau d’Initiative de Journalistes (RIJ), structure organisatrice, a donné des détails sur cette cérémonie de récompenses qui aura lieu le vendredi 1er décembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Pour la 7e édition du prix Paxsahel, les œuvres en compétition devraient avoir été produites, publiées et diffusées en français entre le 1er octobre 2022 et le 10 octobre 2023. Trente-sept (37) œuvres qui répondent à ce critère dont 15 œuvres dans la catégorie presse écrite/en ligne ; 06 œuvres dans la catégorie télé/Mojo, 16 œuvres dans la catégorie radio, ont été reçues par le comité d’organisation.

À travers ce concours de production journalistique sur les questions des conflits, le Réseau d’Initiative de Journalistes (RIJ) vise la promotion de l’excellence dans le traitement de l’information liée aux conflits. L’initiative est sous régionale et d’ailleurs cette 7e édition a connu la participation des journalistes du Mali et du Niger.

Un jury national composé de professionnels des médias et d’experts dans le domaine des conflits a été mis en place pour analyser les productions pour retenir la meilleure œuvre dans chacune des trois catégories, selon les organisateurs.

« Les lauréats des prix officiels de cette édition recevront chacun la somme de 500 000 F CFA, plus un trophée et une attestation. Le lauréat du Prix spécial Koffi Ametepé pour l’intégration, du nom du premier coordonnateur du RIJ, recevra la somme de 250 000 FCFA, un trophée et une attestation. Celui du Prix spécial CNC G5 Sahel recevra également la somme de 250 000 F CFA, un trophée et une attestation », a informé Kowoma Marc Doh.

La cérémonie de proclamation suivie de la remise de trophées et attestations aura lieu le vendredi 1er décembre 2023 à l’hôtel des conférences Ouind-Yidé à Ouagadougou. Le point de presse de ce jeudi 23 novembre 2023 avait pour objectif de présenter d’une part les œuvres en compétition et d’autre part, donner les informations relatives à la cérémonie de récompense des lauréats du Prix PaxSahel pour le Journalisme sensible aux Conflits (JSC) 2023.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite