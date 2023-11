4e Festival de la coopération Sino-burkinabè : Burkinabè et Chinois, main dans la main !

publicite

La 4e édition du festival de la coopération Sino-Burkinabè a ouvert ses portes le jeudi 23 novembre 2023, sous le thème « Entrepreneuriat solidaire et social dans un contexte de crise économique : quelle contribution des acteurs locaux ».

En vue de renforcer la coopération entre le Burkina Faso et la Chine, le club des jeunes pour la promotion de la coopération Sino-Burkinabè tient depuis quatre ans le festival de la coopération Sino-Burkinabè. Cette 4e édition qui a jeté ses dés le jeudi 23 novembre 2023, et se veut être un hub pour la promotion de la culture entre la Chine et le Burkina Faso.

« Ce festival vise de façon générale à faire la promotion de la coopération entre notre pays et la Chine. Mais plus spécifiquement, c’est un festival qui fait la part belle à la culture, au brassage culturel sino-burkinabè, à la promotion de la formation des jeunes et de leurs employabilités, de l’innovation scientifique, du commerce entre nos deux pays, du partage d’expériences pour un destin commun et bien d’autres domaines réunissant nos pays », a indiqué Boukary Zoungrana, président du comité d’organisation.

Pour célébrer de plus belle cette coopération, une panoplie d’activités seront au rendez-vous de cette 4e édition. Entre autres activités, figurent les expositions de stands, la journée de l’entrepreneuriat agricole, la journée de la culture et la dégustation, un concours de débats oratoires, des distinctions, des formations, le tout jalonné par un giga concert prévu dans la soirée du samedi 25 novembre 2023.

Présent à cette commémoration, l’ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Lu Shan a témoigné de l’importance d’un tel évènement pour la culture burkinabè et celle Chinoise. In fine, il a rassuré de sa disponibilité à soutenir de telles initiatives dans l’intérêt de ces deux nations.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

